Можно ли белорусам ходить в кино со своей едой и напитками? Решение суда поставило точку в этом вопросе

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Опубликовано: 27.04.2024 15:21 , Обновлено: 27.04.2024

Можно ли приходить на сеанс в кинотеатр со своей едой и напитками? Минский городской суд в ходе недавнего разбирательства, кажется, поставил точку в этом вопросе.

Продумывая свой поход в кино многие стараются заранее позаботиться не только о заказе билетов, чтобы точно попасть на желанный сеанс и ухватить самые удобные места, но и о любимых лакомствах, без которых большинство не представляет себе вылазку в кино. Многие предпочитают закупиться попкорном или чипсами с газировкой заблаговременно, не переплачивая за них в кафе при кинотеатрах. Как правило, там еда и напитки стоят на порядок дороже, чем в ближайшем магазине.

Однако, некоторые кинотеатры категорически запрещают проносить в зрительный зал еду и напитки, купленные за пределами их заведения. Часто об этом предупреждают специальные объявления и знаки на дверях кинотеатра. Оказалось, что законных оснований на подобный запрет у кинотеатра попросту нет.

Именно этом следует из материалов дела, результаты которого опубликовали на сайте Верховного суда Беларуси. С такой проблемой в суд обратился минчанин, которого отказались пускать с детьми в зрительный зал в одном из торговых центров столицы с заранее приобретенными за пределами кинотеатра попкорном и газировкой. Особо расстроило мужчину то, что всё происходило в день рождения его дочери - он специально повёл именинницу в кино с её друзьями. В результате заранее купленную еду и напитки мужчину с детей заставила оставить на входе и чтобы дети не остались без угощений, он вынужден был купить попкорн в баре кинозала.

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Такую позицию заведения мужчина расценил как нарушение прав потребителя, и суд встал на его сторону. Поясняя своё решение, суд обратил внимание на то, что данный вопрос регулируется Правилами оказания услуг по показу фильмов, утвержденными постановлением Совета министров №684 от 25 мая 2007 года. В них чётко прописан исчерпывающий перечень оснований, по которым зрителей могут не пустить в кинозал. Наличие у зрителя продуктов питания, приобретенных за пределами кинотеатра, среди этих оснований нет.

В результате с компании “Белсинема”, которая выступала ответчиком в суде, взыскали 100 рублей компенсации морального вреда в пользу мужчины (хотя тот и требовал 2 тыс. рублей) и обязали дополнительно оплатить госпошлину в доход государства в размере 111 рублей.

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