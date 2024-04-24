Такие белорусские весенние грибы продают в ЕС по 1000 евро за кило. Где найти и как не перепутать с ядовитым собратом?

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Опубликовано: 24.04.2024 11:52 , Обновлено: 13.06.2025

Многие белорусы устремились на поиски первых весенних грибов. Особый интерес в это время года вызывают сморчки. Как отличить их от ядовитых строчков, какие грибы можно продать за тысячи долларов, а какие собирать не стоит? В этом Telegraf.news разбирался вместе с профессиональным грибником Александром Горбацевичем.

[info_b]Александр Горбацевич — профессиональный грибник, создатель блога Sky Forest на YouTube и в TikTok, организатор грибных и эко-туров в Беларуси. Также он ведет блог в Instagram. [/info_b]

Почему сморчки и строчки путают уже 100 лет?

Среди как профессиональных грибников, так и любителей споры о том, что считать сморчками, а что строчками, не утихают до сих пор.

В то время как названия большинства грибов происходят из простой и очевидной логики, с чем связано названия этих грибов, непонятно. Но, оказывается, в определённый исторический период их названия просто перепутали учёные.

“Примерно в 1900 году названия грибов соответствовали логике, — отметил Александр. — Сморщенные были сморчками, а простроченные и ровные, с узором на подобии пчелиных сот на шляпке назывались строчками. Но потом что-то пошло не так, и названия грибов поменяли местами”.

Один из самых авторитетных микологов России Михаил Вишневский связал произошедшее с революцией большевиков, которые, придя к власти, сжигали царские библиотеки и книги. Под раздачу якобы попали и издания, посвящённые грибам. После чего современные учёные названия сморчков и строчков и перепутали.

Эту теорию для себя частично подтвердил и сам Александр. Отправившись в Национальную библиотеку, он не нашёл изданий, посвященных грибам, старше 1921 года. А в тех, что имелись, названия уже были перепутаны. Как бы то ни было, с научной точки зрения сегодня более правильным считается именно тот самый перепутанный вариант названий.

Самые старинные издания о грибах в фонде Национальной библиотеки Беларуси

Какие строчки и сморчки растут в Беларуси?

Строчок обыкновенный

Строчок обыкновенный

Его отличительной особенностью являются тёмная цветовая гамма шляпки и ярко выраженная ножка желтовато-красноватого цвета. Гриб достаточно ломкий, и при разрезе в нём можно сразу обнаружить большую полость.

“Этот строчок лучше не собирать, хотя запах у него очень аппетитный. Строчок обыкновенный содержит яды гиромитрины, которые в больших дозах токсичны для человека. Попадая в организм, гиромитрин гидролизуется в монометилгидразин. Это летучее вещество, которое используется в качестве ракетного топлива. В частности, на таком мономитилгидразине корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска поставил рекорд по скорости доставки астронавтов на МКС”, — объяснил Александр.

[info_b]В организме человека мономитилгидрозин вступает в реакцию с витамином В6 и выводит его из метаболизма. Вследствие этого прекращается выработка важнейшего нейромедиатора — гаммоаминомасляной кислоты. Это приводит к поражению центральной нервной системы и некрозу печени.[/info_b]

Корабль Crew Dragon компании SpaceX

Тем не менее есть грибники, которые не боятся рисков и употребляют в пищу этот вид строчков, при этом убеждают, что не чувствуют никаких побочных эффектов.

“Некоторые подписчики пишут мне, что собирают их по лет 50 и ничего, но здесь нужно учитывать, что для каждого человека доза этих веществ своя и никогда не знаешь какая станет фатальной для тебя. Поэтому лучше не рисковать. Тем более, что есть грибы, которые можно принимать в пищу без опаски”, — обратил внимание собеседник.

При этом Александр отметил, что данный вид грибов собирают и употребляют в пищу и в некоторых регионах Европы:

“Но и тут есть нюансы. Дело в том, что накопление гиромитрина в плодовых телах строчков обыкновенных напрямую связано с климатом, в котором они произрастают. В жарком климате гиромитрина накапливается больше, а в холодном — меньше. Поэтому в некоторых районах их собирают”.

Так, например, в северной части соседствующей Польши строчки обыкновенные употребляют в пищу, предварительно отварив их и слив воду.

Более того, консервы с этими грибами заметил один из подписчиков Александра в магазинах Швеции. Двухсотграммовая баночка строчков обыкновенных там стоит что-то около 10 белорусских рублей в эквиваленте.

Консервы со строчком обыкновенным, которые продаются в Швеции

В то же время эксперт подчеркнул, что если в Беларуси 95 % случаев отравления грибами связаны с бледной поганкой, то в южной части Европы 25 % смертей приходятся именно на строчки обыкновенные.

Строчок гигантский

Строчок гигантский. Фото: Наталья Батракова

Это съедобный двойник строчка обыкновенного. У него более светлая цветовая гамма, а также белая и, как правило, не ярко выраженная ножка. Гриб более массивный и плотный. Если его разрезать, то полости в нём будут сравнительно меньше, нежели у его ядовитого двойника.

Эти грибы можно употреблять в пищу, подвергнув небольшой термической обработке (ошпарив кипятком).

“Важной особенностью гриба является его так называемая примордия. Когда строчок гигантский растёт, он проходит сквозь почву захватывая своим плодовым телом часть земли и мусора, поэтому во избежание в последующем хруста песка на зубах, ножку лучше сразу срезать”, — рассказал Александр.

[info_b]Последние результаты исследований строчков гигантских на предмет содержания в них монометилгидрозина доказали, что они полностью безопасны. В частности, в них не содержится гиромитрин. Об этом заявляли микологи Михаил Вишневский и его итальянский коллега, ученый Андрэ Альтьери, которые на протяжении последних двух лет изучали этот вопрос.[/info_b]

Сморчковая шапочка богемская

Слева сморчковая шапочка богемская, справа — её ядовитый двойник сморчковая шапочка коническая

Ножка сморчковой шапочки богемской легко отделяется от извилистой шляпки. Собирая её в лесу, важно не спутать её с ядовитым двойником — сморчковой шапочкой конической, но в Беларуси повстречать её, по словам Александра, большая редкость. Сам он на неё так и не наткнулся и только однажды слышал от грибников, что она редко да попадается. Отличительной особенностью шапочки конической является отсутствие извилистости и скрученности на шляпке. Она более гладкая, чем её съедобная родственница.

“Этот гриб съедобен, но перед употреблением его следует отварить. В пищу употребляют только шляпки т.к. ножка у сморчковой шапочки ватная и часто вбирает в себя неприятную болотную влагу, близ которой нередко и произрастает. Тот, кто решит срезать гриб вместе с ножкой, вероятнее всего, столкнётся с неприятным запахом гриба при термической обработке”, — разъяснил грибник.

Также он заметил, что несмотря на то, что гриб съедобен, у некоторых может наблюдаться его индивидуальная непереносимость. Это может быть связано с недостаточной термической обработкой. Грибы желательно и отварить и обжарить перед употреблением.

Сморчок высокий (бывший конический)

Сморчок высокий (конический)

Этот вид сморчка включает в себя множество (более сотни) подвидов и вызывает ожесточённые споры у учёных на почве одного лишь только названия. Совсем недавно сморчок все же решили называть высоким, а не коническим.

Чёрный конусный гриб, шляпка которого соединена с ножкой. Если гриб разрезать, то внутри и шляпки, и ножки обнаружится полость. Отличительной особенностью сморчка высокого также является внешний вид его шляпки, которая походит на соты.

Сколько стоят сморчки?

“Все читали книги Джека Лондона, Джеймса Купера и Томаса Майн Рида о золотой лихорадке в США и Канаде, но никто не знает, что 50 лет назад началась «грибная» лихорадка на территории южной Канады, где на местах пожарищ были обнаружены множество мест произрастания сморчков”, — сообщил эксперт.

С тех пор люди начали собирать эти грибы в промышленных масштабах, и этот процесс продолжается и сегодня. Часто грибники отправляются в целые «грибные» командировки, во время которых разбивают лагеря и более месяца занимаются поиском и сбором сморчков, которые потом сушат и за дорого продают в рестораны.

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В среднем, по миру цена за высушенный килограмм плодовых тел сморчка высокого достигает порядка 1000 долларов или даже 1000 евро. К слову, на популярном маркетплейсе Wildberries можно встретить предложение купить 30 грамм сушеных сморчков за почти 84 рубля.

“На Facebook существуют группы с платным доступом, где, заплатив около 30$, можно получить доступ к картам с местами актуальных мест для сбора драгоценных сморчков. Сведения о секретных местах в США очень ценны и в некоторых семьях даже передаются по наследству. Что-то подобное происходит и в Турции”, — поделился Александр.

В Европе сморчок стоит на втором месте после чёрного трюфеля, но в некоторых странах, например, в Португалии, сморчок высокий, стоит в 4 раза дороже трюфеля, отметил грибник и подкрепил это утверждение фотографиями от своих подписчиков.

Стоимость сморчков высоких в Португалии, Германии и на Wildberries. Фото из архива Александра Горбацевича

В то же время в Китае сморчок считается самым дорогим грибом. Там даже вывели сорт, пригодный для культивации. Жители поднебесной так ни с кем разработкой и не поделились.

Там же, в Китае, гриб используют в создании препаратов для улучшения зрения. Его полезные свойства во много раз превосходят используемую в этих целях в Беларуси чернику.

Культивация сморчков в Китае

Где в Беларуси искать сморчки?

В Беларуси сморчок нередко произрастает близ плодовых деревьев. В частности, Александр даже находил их в столичном Уручье.

“Грибы абсолютно съедобные и пригодные в пищу. Они не требуют варки и перед готовкой их достаточно просто промыть водой. Хотя лучше всего сморчки высушить. Тогда их аромат при готовке раскрывается особенно вкусно”, – описал собеседник.

Слева направо: строчки обыкновенные, строчки гигантские, сморчковая шапочка богемская, сморчок высокий. Фото Александра Горбацевича

Все виды сморчков и строчков растут в осиновых и берёзовых лесах, часто рядом с болотистой местностью. Непригодный в пищу строчок обыкновенный, чаще встречается и в сосновых борах, где вырастает на песчанике.

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