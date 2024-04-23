ГАИ Беларуси объявила рейды на тех, кто "слишком уверен в своих силах". Где пообещали "негласный контроль"?

Опубликовано: 23.04.2024 15:40 , Обновлено: 23.04.2024

Госавтоинспекция Беларуси объявила о том, что в период с 24 по 29 апреля усилит наблюдение за водителями, которые любят нарушать скоростной режим. Мероприятие будет направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В зоне особого внимания госавтоинспекторов окажутся аварийно опасные места Гомельской области, в первую очередь на дорогах республиканского значения. В поле зрения будут не только автовладельцы, но и мотолюбители. Также в ГАИ пообещали, что применят “негласный и смешанный контроль”.

Помимо того, в ведомстве отметили, что водители нарушают скорость по разным причинам: кто-то торопится на работу, кто-то слишком уверен в своих силах и считает, что сможет справиться с любой ситуацией на дороге. Однако только за четыре месяца 2024 года на Гомельщине в подобных ДТП погибло 12 человек.

[info_b]В Госавтоинспекции напомнили, что за превышение скорости предусмотрена административная ответственность. Штраф может достигать 12 базовых величин (480 рублей), а в случае повторного превышения скорости в течение года более чем на 20 км/ч водителя могут лишить прав на год или подвергнуть штрафу до 15 базовых (600 рублей).[/info_b]

Кроме того, на текущей неделе в Гродненской области ГАИ пообещала уделить особое внимание грузовому транспорту, а также “физическому состоянию” водителей на линии.

В ведомстве отметили, что автокатастрофы с участием крупногабаритного транспорта «представляют собой ужасное зрелище». Именно поэтому к тяжеловесам на дороге приковано пристальное внимание.

В целях профилактики нарушения ПДД с 22 по 26 апреля включительно на дорогах Гродненской области ГАИ вместе с транспортной инспекцией пообещали организовать «профилактические мероприятия», во время которых особое внимание обратят на:

эксплуатацию грузовой техники на линии;

соответствие внешнего вида;

техническое состояние;

наличие техосмотра.

Также в ГАИ УВД Гродненского облисполкома [link href=“https://vk.com/wall-70041595_26296?w=wall-70041595_26296” target=“_blank” rel=“noopener”] посоветовали [/link] водителям «бережно относиться не только к себе, но и к транспорту, на котором передвигаетесь».

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники УВД Гродненского облисполкома решили провести эксперимент и на собственном опыте показать, что можно пить перед тем, как сесть за руль, а от чего лучше воздержаться. В испытании приняли участие кефир, валерьянка, безалкогольное пиво, конфеты и кофе с ликёром, а также тёмный квас.

«Эффекта не почувствовал» — Белорусские милиционеры выпили валерьянку, безалкогольное пиво и кефир. Что показал алкотестер?