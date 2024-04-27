На Гомельщине по домам иностранцев решили отправить конвоиров и дружинников. За кем ещё МВД пообещало усилить контроль?

Опубликовано: 27.04.2024 16:37 , Обновлено: 27.04.2024

Органы внутренних дел Гомельской области объявили о специальном комплексном мероприятии "Правопорядок", запланированном на эти выходные на территории Рогачёвского района. Привлечь к нему решили не только личный состав РОВД, но и коллег из Жлобинского РОВД, а также сотрудников отряда милиции особого назначения, роты конвойной службы милиции областного УВД и членов добровольных дружин.

Главной целью спецмероприятия, как пояснили в пресс-службе Гомельских ОВД, станет “профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах”.

“С целью недопущения совершения правонарушений и преступлений, будет организована отработка наиболее криминогенных мест на маршрутах патрулирования, территорий, прилегающих к увеселительным заведениям и торговым объектам”, - пояснили в правоохранительных органах.

Особое внимание сотрудники милиции пообещали уделить сельским населённым пунктам, а на дороги пообещали направить патрули Рогачевского ГАИ.

Что касается категорий лиц, за которым в ходе спецмероприятия пообещали усилить контроль, правоохранители назвали следующих:

лиц, состоящих на профилактических учётах в органах внутренних дел,

иностранных граждан,

лиц без гражданства.

И пообещали проверять по месту жительства и проведения профилактической работы.

Ранее Telegraf.news также сообщил о рейдовых и профилактических мероприятиях, которые на этих выходных запланировала Госавтоинспекция разных белорусских регионов. По всей стране пообещали тщательнее следить за мотоциклистами, а в нескольких областях запланировали “массированные отработки” отдельных участков республиканских трасс.

ГАИ решила «отработать» три республиканские трассы на Брестчине, а в Минске — проверить «физическое состояние водителей». Когда?