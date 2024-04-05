Только 5% людей угадают страну по ее "настоящему" названию. Проверьте, среди них ли вы

Тест

Опубликовано: 05.04.2024 07:00 , Обновлено: 04.04.2024

Задумывались ли вы когда-либо о том, что привычные нам названия стран далеко не всегда идентичны их исконным наименованиям? Речь не о том, когда мы подменяем название страны одним регионом (как в случае с Англией/Великобританией или Голландией/Нидерландами), и не об упрямом нежелании принимать новые закреплённые нормы и настойчивом употреблении устаревших форм (Беларусь/Белоруссия или Молдова/Молдавия).

Порой в обиходе закрепляется сразу два названия государства, а в некоторых случаях история государства складывается таким образом, что официальным становится название, кардинально отличающееся от того, как страну называли её жители.

Попробуйте догадаться, какие страны скрываются за непривычными слуху русскоговорящих людей историческими, «настоящими» названиями государств.

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