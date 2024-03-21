Сколько треугольников на картинке? Только самые внимательные найдут все с первого раза

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Опубликовано: 21.03.2024 12:30 , Обновлено: 21.03.2024

На картинке выше изображена на желтом фоне изображена фигура. Задача состоит в том, чтобы найти как можно больше треугольников. Просто? Не совсем. Оказывается, не все люди могут сразу же найти нужное количество. Сколько их на самом деле?

Эта простая на первый взгляд головоломка проверяет не только проницательность, но и интеллект, и способность мыслить нестандартно. Чтобы увидеть больше, нужно приложить немного усилий. Вы справитесь с этим испытанием?

Большинство людей без проблем определяют три треугольника. Однако это не совсем верный ответ, потому что их больше.

Более наблюдательные могут заметить все с первого раза.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть его, нажмите здесь.”]

По мнению авторов головоломки, на картинке именно пять треугольников.

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Если эта задача показалась вам легкой, попробуйте найти на картинке по ссылке ниже 18 треугольников.

Только люди с IQ 120 и выше смогут решить эту задачу. Найдите на картинке 18 треугольников

Так же вы можете попробовать обнаружить квадраты.

Только люди с высоким IQ могут справиться с задачей. Сколько квадратов на картинке?