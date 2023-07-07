Как белорусам испечь домашний хлеб не хуже, чем в пекарне? Это проще и быстрее, чем вы думаете

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Опубликовано: 07.07.2023 13:12 , Обновлено: 06.09.2023

Приготовление хлеба в домашних условиях становится все более популярным. Люди делают это не только для того, чтобы насладиться свежей и ароматной выпечкой, но и чтобы погрузиться в уютную атмосферу и создать на кухне что-то особенное своими руками. Домашний хлеб отличается от магазинного свежестью, натуральными ингредиентами и возможностью экспериментировать с разными вкусами и текстурами. Рассказываем, как просто, быстро и самостоятельно испечь хрустящую буханку для всей семьи.

Как испечь хлеб в домашних условиях?

Чтобы испечь действительно хороший хлеб, который будет на вкус как в пекарне, вам нужно обратить особое внимание на ингредиенты , которые вы используете. Дело в том, что домашняя выпечка не требует слишком больших кулинарных знаний, но неправильно рассчитанный грамм может навредить буханке.

Соблюдение правильных пропорций — это то, о чем вы обязательно должны помнить. Любители выпечки должны строго придерживаться рецепта и не добавлять в него больше или меньше ингредиентов, чем указано в рецепте. Неправильные пропорции – основная причина неудачной выпечки. Достаточно неправильно замесить дрожжи, и хлеб получится сухим или слишком влажным. Если вы правильно отмерите граммы ингредиентов, вы, вероятно, избежите большинства проблем, и хлеб будет похож на хлеб из пекарни.

Правильно подготовьте дрожжи

Приступайте к подготовке дрожжей. Вам нужно раскрошить их, добавить к ним воду и немного сахара, а затем подождать, пока они поднимутся. Это требует некоторого терпения и аккуратности, а также тщательности.

Вода для замешивания дрожжей должна быть теплой. Потому что если вы добавите слишком холодную, дрожжи точно не активизируются. С другой стороны, слишком горячая вода может привести к тому, что тесто не поднимется.

Помните, что правильно соблюденные пропорции — основа любой домашней выпечки. На килограмм муки следует использовать около двух пакетов сухих или одного пакета свежих дрожжей. Слишком большое их количество может привести к тому, что хлеб высохнет — если только вы не собираетесь съесть его вместе с семьей сразу после выпечки.

Кстати, слишком малое количество дрожжей не является серьезной проблемой, но буханке потребуется больше времени для подъема.

Обязательно просейте муку

Важно помнить, что для свободного роста дрожжам необходим доступ к кислороду. Вот почему всегда следует просеивать муку перед замешиванием теста. Просеянная мука содержит гораздо больше воздуха, чем мука, которую вы насыпаете прямо из пакета.

Следите за тестом

Также необходимо следить за временем, в течение которого тесто поднимается. К сожалению, многие забывают это делать, и в результате получается бесформенная буханка.

Время подъема теста для хлеба составляет около одного-двух часов (в зависимости от рецепта).

Нет времени ждать? Всегда можно воспользоваться “холодным” методом. Тесто следует вымесить и оставить в холодильнике на ночь. В течение нескольких часов оно медленно поднимется и на следующий день будет готово к выпечке домашнего хлеба.

[info_b]Обратите внимание, что готовый хлеб не следует хранить в холодильнике! Это может привести к тому, что он потеряет свою мягкость и быстро высохнет.[/info_b]

Эксперты рассказали, где лучше хранить хлеб в жару (спойлер: это не холодильник и не пакеты)

Выберите правильную посуду

Посуда, используемая для домашней выпечки, очень важна. Чаще всего для этих целей используются чугунные или фаянсовые (жаропрочные) формы, которые имеют совершенно разные преимущества.

Чугунный горшок можно использовать для выпечки закваски и дрожжевого хлеба. Благодаря ему ваша буханка всегда будет иметь хрустящую корочку. Чугунная посуда, к сожалению, относительно дорогая, но она оправдывает вложения, так как прослужит долгие годы.

Не совершайте эти ошибки

Одна из основных ошибок пекарей-любителей — путать пекарский порошок с пищевой содой. Такая грубая ошибка может полностью изменить как внешний вид хлеба, так и его вкус.

Еще одна проблема, из-за которой тесто не поднимается, — неравномерный нагрев духовки. Просто положите внутрь несколько ломтиков хлеба и посмотрите, равномерно ли они пропекаются.

Также ошибкой является использование слишком большого количества ингредиентов, которые часто усложняют весь процесс приготовления домашнего хлеба, вместо того чтобы сделать его вкуснее.

Мы также, как известно, выбираем неправильные формы для выпечки. Это связано с тем, что большое значение имеет не только материал, из которого изготовлена форма, но и, прежде всего, ее размер. Не думайте заранее, что тесто поместится в выбранную вами форму. Если вы используете рецепт, в котором подробно описаны размеры формы для выпечки, учитывайте эту информацию.

Суперпростой рецепт домашнего хлеба

Мы нашли самый простой в мире рецепт домашнего хлеба с безумно хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

500 мл теплой воды (не горячей);

25 г свежих дрожжей или 7 г сухих;

1 столовая ложка сахара;

700 г пшеничной муки;

3 чайные ложки соли (без горки);

1-2 столовые ложки масла (автор рецепта использует оливковое масло холодного отжима).

Готовим тесто

Налейте в миску 500 мл теплой воды, добавьте дрожжи, столовую ложку сахара и все тщательно перемешайте до растворения дрожжей.

Затем добавьте 700 г просеянной муки и 3 чайные ложки соли. Перемешайте все это деревянной ложкой (не месите руками), добавляя 1-2 столовые ложки масла.

Когда все ингредиенты будут хорошо перемешаны, а это займет всего минуту, накройте миску, например, пленкой, и поставьте в холодильник примерно на 10-12 часов. За это время тесто хорошо поднимется.

[info_b]Если вы не можете дать тесту подняться 12 часов, подождите минимум 2 часа.[/info_b]

Вымешиваем тесто

Утром достаньте миску из холодильника, тщательно вымесите тесто и переложите его на посыпанную мукой рабочую поверхность.

Аккуратно вымешивайте тесто, пока оно не покроется мукой и не перестанет прилипать к рукам.Тесто станет очень легким, тогда его больше не нужно месить.

Положите его обратно в миску, чтобы оно стало комнатной температуры, еще на 30 минут.

Кладем в духовку

Включите духовку, поставьте внутрь форму (желательно с крышкой), в котором вы собираетесь выпекать хлеб, чтобы оно нагревалось вместе с духовкой. Это может быть жаростойкая посуда, керамическая посуда или чугунный горшок — все они отлично подходят для духовки.

Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия и оставьте ее включенной на 30 минут.

По истечении 30 минут достаньте горячую посуду из духовки, положите в нее тесто, не прилагая усилий для придания ему формы. Накройте крышкой и поставьте в духовку.

Через 30 минут снимите крышку и выпекайте еще 20-25 минут, пока цвет хлебной корочки не удовлетворит вас. Если у вас нет крышки, просто выпекайте без нее.

Выньте готовый хлеб из духовки и оставьте остывать. Приятного аппетита!

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