Как сделать вкуснейший домашний сыр? Понадобятся молоко и лимон
Как сделать самый вкусный сыр в домашних условиях? Вам понадобится всего лишь три продукта и немного терпения. Такого способа приготовления сыра вы, наверное, еще не видели.
Это удивительный рецепт простого сыра с оливками. Вы не поверите, как просто его приготовить на самом деле.
Ингредиенты
- молоко — 1 литр;
- морская соль — 1 чайная ложка;
- лимон;
- горсть оливок (вы так же можете использовать любую другую подходящую начинку).
Способ приготовления
Налейте молоко в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Добавьте чайную ложку морской соли, размешайте и подождите, пока она растворится.
Теперь пришло время лимона. Когда молоко закипит, добавьте в него лимонный сок. Просто отожмите его через сито, чтобы косточки не попали в молоко. Уменьшите огонь и продолжайте варить.
Оливки (выбирайте без косточек) нарежьте тонкими ломтиками. К этому времени молоко должно свернуться. Затем выключите конфорку.
Возьмите миску, положите в нее сито (в него можно также поставить форму для сыра с дырочками), а сверху накройте марлей.
С помощью шумовки отделите половину получившейся сырной смеси от молока и переложите ее на марле. Равномерно распределите ее и посыпьте поверх нарезанные оливки.
Теперь выложите вторую половину сырной смеси и также посыпьте сверху оливки.
Заверните марлю так, чтобы она закрыла весь сыр (не вынимайте ее из миски), и придавите чем-нибудь тяжелым. Избыток молока теперь будет стекать в сито, которое вы поместили в миску. Оставьте на 2 часа, а затем положите еще на 2 часа в холодильник.
Вкуснейший домашний сыр с оливками готов!
Чтобы вам было понятнее, можете посмотреть видео: