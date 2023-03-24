Как сделать вкуснейший домашний сыр? Понадобятся молоко и лимон

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Опубликовано: 24.03.2023 14:08 , Обновлено: 24.03.2023

Как сделать самый вкусный сыр в домашних условиях? Вам понадобится всего лишь три продукта и немного терпения. Такого способа приготовления сыра вы, наверное, еще не видели.

Это удивительный рецепт простого сыра с оливками. Вы не поверите, как просто его приготовить на самом деле.

Ингредиенты

молоко — 1 литр;

морская соль — 1 чайная ложка;

лимон;

горсть оливок (вы так же можете использовать любую другую подходящую начинку).

Способ приготовления

Налейте молоко в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Добавьте чайную ложку морской соли, размешайте и подождите, пока она растворится.

Теперь пришло время лимона. Когда молоко закипит, добавьте в него лимонный сок. Просто отожмите его через сито, чтобы косточки не попали в молоко. Уменьшите огонь и продолжайте варить.

Оливки (выбирайте без косточек) нарежьте тонкими ломтиками. К этому времени молоко должно свернуться. Затем выключите конфорку.

Возьмите миску, положите в нее сито (в него можно также поставить форму для сыра с дырочками), а сверху накройте марлей.

С помощью шумовки отделите половину получившейся сырной смеси от молока и переложите ее на марле. Равномерно распределите ее и посыпьте поверх нарезанные оливки.

Теперь выложите вторую половину сырной смеси и также посыпьте сверху оливки.

Заверните марлю так, чтобы она закрыла весь сыр (не вынимайте ее из миски), и придавите чем-нибудь тяжелым. Избыток молока теперь будет стекать в сито, которое вы поместили в миску. Оставьте на 2 часа, а затем положите еще на 2 часа в холодильник.

Вкуснейший домашний сыр с оливками готов!

Чтобы вам было понятнее, можете посмотреть видео:

https://youtu.be/8bmhw5UKdwk