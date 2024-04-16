В интернете ломают голову над новой задачей со спичками. А вы сможете решить?

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Опубликовано: 16.04.2024 11:28 , Обновлено: 16.04.2024

Если вы из тех, кто обожает головоломки и нестандартные задачки, то эта новость для вас. Сегодня мы проверим вашу смекалку и умение мыслить вне рамок.

Задача: перед вами математическое равенство, выложенное из спичек:

“1 - 6 = 4”.

Ваша миссия, если вы согласитесь её принять, сделать это равенство верным, переместив всего одну спичку. Звучит просто, не правда ли? ?

Наверняка многие из вас начали перекладывать спички внутри цифр, пытаясь получить другие числа. Возможно, кто-то даже попытался превратить “6” в “0” или “9”. Но, увы, все эти попытки не привели и не приведут к верному результату.

Правильный ответ

Ключ к этой головоломке лежит в нестандартном подходе. Вместо того чтобы менять цифры, давайте изменим знак!

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Переместите одну спичку из цифры “6” и поставьте её перед цифрой “4”. Вуаля! У нас получилось новое равенство:

“1 - 5 = -4”.

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Поздравляем всех, кто справился с задачей! Не расстраивайтесь, если не получилось с первого раза. Главное - не бояться экспериментировать и искать нестандартные решения.

Ранее Telegraf.news публиковал другую головоломку со спичками. Проверьте, сможете ли вы справиться с ней.

Получится только у самых умных? Переместите всего одну спичку, чтобы исправить задачу