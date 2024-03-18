На этой легкой головоломке "спотыкаются" даже самые умные люди. Получился ли у вас правильный ответ?

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Опубликовано: 18.03.2024 13:57 , Обновлено: 18.03.2024

В этой головоломке есть целых три неизвестных, однако, вопреки видимости, она не слишком сложная. Чтобы получить правильный ответ, важно определить, какие цифры обозначают буквой A, B и С — и в конце решить простую задачу. Главное, не допустить популярную математическую ошибку.

Большинство людей считают себя более или менее умными. Но иногда простая задача с неизвестным может завести даже самого умного человека в компании. Эта головоломка покажет, насколько вы сообразительны и насколько помните школьную математику.

У вас есть четыре задания. Если вы выполните их все правильно, то сможете считать себя чрезвычайно сообразительным.

Какие цифры скрылись под буквами А, B и C и какой правильный ответ?

Решение головоломки

Из первого задания легко вывести, что число под буквой “А” - это единица.

Следующая операция также не вызывает затруднений — число под буквой “B” равно двум.

Третья операция тоже никого не удивляет, и после быстрых вычислений все уверены, что число, скрывающееся под буквой “C”, равно трем.

Итак, пока все было просто, но затем началось самое важное, последняя операция:

A+B+C×4=?

После подстановки чисел операция выглядит очень простой, но в ней есть одна загвоздка. Если вы дали ответ 24, то это неверное решение.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь.”]

“1+2+3×4=?”,

Ошибка, которую допускают многие, заключается в неправильном порядке операций. Вместо того чтобы складывать каждое число по одному и умножать результат на четыре, нужно сложить первые два компонента и только число “3” умножить на четыре.

Таким образом, задача примет вид: “1+2+12”. А это равно 15.

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Головоломка показалась вам слишком простой? Тогда попробуйте решить эту:

Многие совершают ошибку при решении этой несложной задачи. А вы сможете дать правильный ответ?