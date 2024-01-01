Можно ли хранить оставшиеся новогодние салаты на балконе? Вот сколько часов они "живут"
"Не трогай, это на Новый год". Наверняка каждый из нас хотя бы раз слышал эту фразу перед праздниками. А потом оказывается, что еды осталось слишком много и она просто не помещается в холодильнике. Можно ли в таком случае вынести ее на балкон?
Новый год - это время, когда наши холодильники лопаются по швам. Мы кладем в них торты, супы, салаты и холодные закуски — и в результате там совсем не остается места.
Наверняка вы хотя бы раз стояли на кухне несколько минут и думали, куда бы втиснуть эту кастрюлю или какую-нибудь миску с салатом. Поэтому во время праздников многие выносят еду на балкон. По логике, на улице снег и холодно поэтому теоретически еда не имеет права испортиться, если создать ей такие же условия, как в холодильнике.
Оказывается, все обстоит с точностью до наоборот. Если вынести продукты на балкон или улицу, они могут испортится еще быстрее. Зимой температура довольно капризна. Например, в одно время суток вы можете увидеть на термометре +3 градуса, а вечером уже будет +10. Тем более, что в последние годы погода в Беларуси преподносит много сюрпризов.
А в ситуации, когда на улице светит солнце, продукты будут нагреваться. Через несколько часов температура может значительно снизиться, и тогда еда остынет. Такие скачки температуры тоже не лучшим образом скажутся на вкусе и запахе блюда.
Таким образом, такие перепады и условия не подходят для хранения продуктов. Если съесть такое блюдо позже, могут возникнуть проблемы с желудком.
А еще на балконе в блюдо могут попасть насекомые, птицы или мыши (или их отходы). Поэтому лучше не рисковать и попытаться максимально вместить все в холодильник, а остальное съесть. В крайнем случае, придется выбросить какое-нибудь блюдо.
Сколько “живут” салаты?
По данным Роспотребнадзора, салаты из сырых и вареных овощей до заправки майонезом могут храниться 18 часов, а после заправки — максимум 12.
Салаты с мясом, птицей и копченостями стоит съесть в промежутке 12 часов после приготовления.
А вот если вы решили в блюдо добавить варёные яйца то время жизни салата сокращается до 6 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей живут дольше всего — 36 часов.
Ранее Телеграф публиковал хитрости, с помощью которых можно продлить им жизнь.
Как продлить жизнь салата, оставшегося после праздников? Белорусы раскрыли очень простые секреты