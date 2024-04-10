Угадайте белорусский город по муралу. А в каком был нарисован самый большой в мире?

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Опубликовано: 10.04.2024 07:46 , Обновлено: 10.04.2024

Граффити уже давно перешло из разряда занятия для городских вандалов в современное искусство. В наши дни в Беларуси городские власти всё чаще сами предлагают художникам-монументалистам преобразить стену того или иного здания своими работами, которые называют муралами, а стрит-арту даже посвящают международные фестивали.

Благодаря одному из них - Vulica Brasil - в 2016 году на улице Октябрьской в Минске появилось, пожалуй, самое знаменитое граффити страны. В рамках фестиваля бразильский художник Рамон Мартинс нарисовал огромный мурал «Калейдоскоп Беларуси», который больше года удерживал в Книге рекордов Гиннесса звание самого большого граффити в мире, нарисованного одним человеком. Площадь «полотна» составила 3452 квадратных метра.

С тех пор в Беларуси началась настоящая «мода на муралы», и представители стрит-арт искусства каждого города страны стремятся своими работами сделать свой родной уголок не только красивее, но и более узнаваемым. Муралы очень быстро попадают в число городских символов. Предлагаем вам самим убедиться в этом и попытаться угадать белорусский город по фото местного мурала.

Даже если вы видите эту монументальную картину впервые, вглядитесь в её детали – зачастую они полны символизма и скрытых подсказок, указывающих в том числе и на свою локацию.

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