Какие настойки белорусы могут приготовить за сутки? Собрали пять вкусных рецептов
Домашние настойки могут быть очень разнообразными и интересными. Они готовятся из различных ингредиентов, таких как фрукты, орехи, плоды и ягоды, травы и их корни, пряности и многое другое. Всё зависит от вашей фантазии и предпочтений. Нашли пять интересных и вкусных рецептов настоек, которые можно приготовить за сутки.
Настойка — это алкогольный напиток, который создают, настаивая спирт, водку, коньяк, ром или джин на ягодах, фруктах, орехах, травах и даже овощах.
Кстати, приготовление настоек дома обходится дешевле, чем покупка готовых напитков в магазине. Вы можете использовать доступные ингредиенты и не платить за бренд или упаковку.
Кроме того, некоторые настои, приготовленные из трав и ягод, могут иметь полезные свойства. Например, настойка из клюквы может помочь укрепить иммунитет, а настойка из мяты может успокоить нервную систему.
[info_b]Стоит помнить, что настойки, приготовленные в домашних условиях, могут содержать высокий процент алкоголя, поэтому их следует употреблять с осторожностью и в умеренных количествах.[/info_b]
Виды домашних настоек
Существует множество видов домашних настоек. Например, ликёр или наливка — это напиток, полученный из свежих ягод, фруктов или их сока. Обычно это сладкий алкоголь с крепостью около 20%. Такие домашние настойки легко пьются, обладают приятными вкусовыми качествами и отлично сочетаются с фруктами и десертами.
Ещё одна категория настоек — это напитки, приготовленные на основе трав и пряностей. Они могут быть как сладкими, так и горькими, в зависимости от выбранных ингредиентов. Такие настойки могут иметь лечебные свойства и использоваться в медицинских целях.
Есть домашние настойки на орехах, на кореньях, а также напитки, в которых используется сразу несколько ингредиентов. Также можно приготовить настойки, имитирующие известные алкогольные напитки, такие как ликёр, коньяк, текила, абсент и другие.
Чтобы получить качественный напиток, необходимо использовать алкоголь высокого качества. Для более приятного вкуса в настойки добавляют сахар или декстрозу — глюкозу, содержащуюся в ягодах и фруктах.
В любом случае домашние настойки — это отличный способ разнообразить свой стол и удивить гостей. Главное — не бояться экспериментировать и искать свой уникальный рецепт.
Лимончелло
Ингредиенты:
- 10 лимонов с толстой шкуркой;
- 500 мл спирта или 1 л водки;
- 500 г сахара;
- 500 мл воды.
Приготовление:
Счистите цедру с вымытых лимонов, стараясь не срезать белую часть, и выдавите сок.
Налейте в кастрюлю 500 мл воды и добавьте 500 г сахара. Поставьте на небольшой огонь и, помешивая, растворите сахар в воде. Добавьте в сироп спирт или водку и перемешайте.
Постепенно добавляйте лимонный сок, пробуя на вкус, чтобы настойка не получилась слишком кислой или излишне сладкой.
Разлейте напиток в ёмкости и уберите в холодильник или тёмное прохладное место.
[info_b]Настойку можно пробовать уже через сутки, но для полного раскрытия вкуса рекомендуется убрать ёмкости с напитком в темное место на 40 дней.[/info_b]
Домашний ликёр с имбирём, орехами и лимоном
Ингредиенты:
- 1 литр водки;
- 100г имбиря;
- цедра одного лимона;
- 10-12 ядер грецких орехов;
- 200 г сахара.
Приготовление:
Вымытый корень имбиря нарежьте на тонкие слайсы и вместе с цедрой лимона, грецкими орехами и сахаром засыпьте в ёмкость.
Добавьте в ёмкость водку и перемешайте настойку до полного растворения сахара.
Поставьте напиток в тёмное прохладное место на сутки.
Через сутки настойку можно процедить и разлить по бутылкам или оставить в той же ёмкости для дальнейшего настаивания.
Эта настойка не только обладает приятным вкусом, но ещё и полезна, так как в ней есть имбирь. В этой популярной пряности содержится множество активных веществ, которые укрепляют иммунитет и помогают различных при болезнях. Ещё, согласно исследованиям, имбирь обладает сильными противовоспалительными свойствами. Не зря имбирь в традиционной медицине используют для лечения заболеваний суставов — артрита и артроза.
Домашний «Бейлис»
Ингредиенты:
- 400 мл водки;
- 150 г сахара;
- 500 мл концентрированного молока;
- 60 г эспрессо свежезаваренного;
- 6-10 г ванилина.
Приготовление:
Смешайте в кастрюле концентрированное молоко, эспрессо и сахар. Помешивая, нагрейте смесь на медленном огне до полного растворения сахара.
Добавьте в смесь ванилин, перемешайте и остудите.
Влейте в смесь спирт и хорошенько размешайте.
Разлейте напиток по ёмкостям и поставьте в холодильник.
Пробовать домашний «Бейлис» можно уже через сутки, но для лучшей стабилизации вкуса желательно дать напитку настояться примерно неделю.
Кедровка
Ингредиенты:
- 1 л водки;
- 100-200 г кедровых орехов;
- 2 ст. л сахара.
Приготовление:
Нечищеные кедровые орехи обдайте кипятком.
Засыпьте орехи в ёмкость, залейте спиртом, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения сахара.
Поставьте настаиваться кедровку в холодильник на сутки.
Настойка на красной смородине
У неё красивый красный цвет и приятная кислинка во вкусе.
Ингредиенты:
- 1 кг красной смородины;
- 10 г розмарина;
- 1 л водки;
- 100 мл сахарного сиропа.
Приготовление:
Переберите и промойте ягоды.
Приготовьте в кастрюле сахарный сироп из 2 столовых ложек сахара и 50 мл воды.
Добавьте к сахарному сиропу ягоды, водку и розмарин. Перемешивайте смесь до растворения сахара, затем оставьте на несколько часов, чтобы ягоды дали сок.
Процедите настойку и разлейте в ёмкости.
Советы по приготовлению и употреблению настоек
Делайте домашние настойки правильно, они порадуют вас чудесным вкусом и ярким ароматом:
- Используйте качественные ингредиенты. Хороший алкоголь — это основа любой настойки. Выбирайте качественный спирт или водку, а также свежие фрукты, ягоды, орехи и травы.
- Чем больше качественного исходного продукта — тем насыщеннее будет вкус настойки.
- Не забывайте про пропорции. В каждом рецепте есть свои пропорции ингредиентов, которые нужно соблюдать для получения идеального результата.
- Используйте чистую посуду. Для приготовления настоек лучше всего подойдут стеклянные банки или бутылки, которые были тщательно вымыты и высушены.
- Дайте настойке время. Чем дольше настаивается напиток, тем более насыщенным и ароматным он становится. Обычно достаточно 2-3 недель, но некоторые рецепты требуют более длительного времени.
- Храните настойку в тёмном месте — солнечный свет может испортить вкус и цвет напитка.
- Ёмкость с настойкой должна герметически закрываться, чтобы алкоголь на выветрился.
- Подавайте настойку охлаждённой до температуры 10-15 градусов.