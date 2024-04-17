В Дубае самолётам пришлось "приводняться", а улицы превратились в реки

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Опубликовано: 17.04.2024 09:26 , Обновлено: 17.04.2024

На Объединенные Арабские Эмираты вечером во вторник, 16 апреля, обрушились аномально сильные ливни. В результате улицы многих городов, в том числе крупнейшего из них - Дубая, превратились в реки. Местным властям пришлось перекрыть некоторые дороги, а авиакомпаниям - отложить или отменить десятки рейсов, в том числе, направлявшихся в Минск.

К таким ливням страна была определённо не готова: в год Дубае в среднем выпадает около 100 мм осадков, тогда как за последние сутки, по предварительным расчётам, количество осадков может превысить 150 мм, ведь синоптики спрогнозировали дожди и на среду, 17 апреля.

Властям Дубая пришлось объявить оранжевый уровень погодной опасности, отправить на “дистанционку” практически все госучреждения, школы и университеты, а жителей страны призвали не покидать дома без необходимости. Впрочем, судя по кадрам с улиц города, вряд ли кому-то придёт в голову сейчас прогуляться - передвигаться там сейчас можно разве что вплавь.

По данным агентства Sputnik, вечером 16 апреля были задержаны все три рейса, которые должны были направляться из Дубая в национальный аэропорт “Минск” . Некоторые самолёты опаздывали в среднем на 2-3 часа, а ночной рейс и вовсе отменили. Судя по видео, на котором самолёту пришлось буквально “приводняться”, мера эта была действительно вынужденная.

В результате в аэропорту Дубая ночью случился настоящий коллапс - тысячи туристов не смогли улететь из страны и вынуждены были продлевать свои туры и номера в гостиницах, а тем, кому это не удалось, пришлось ночевать прямо в здании аэропорта.

Тем временем в Сети появилось завораживающее таймлапс-видео, на котором видно, как Дубай быстро накрыло штормом, а также впечатляющие кадры с разрядами молний посреди знаменитых небоскрёбов этого города в пустыне.