Надеваете зимой колготки под штаны? Вот почему так делать нельзя

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Опубликовано: 14.12.2022 15:57 , Обновлено: 14.12.2022

Зимой мы часто надеваем тонкие колготки под джинсы. Особенно, когда на улице снег и очень холодно. Однако, оказывается, лучше этого не делать. Вот почему.

Как известно, колготки изготавливают из материала, который называется нейлон или эластан. При ношении с платьями или юбками они защищают ноги от холода (особенно если мы выбираем те, у которых высокое значение «ден»), но в случае с джинсами или штанами они вообще не работают.Хуже того, они заставляют нас замерзать еще больше.

Почему это происходит? Между колготками и брюками образуется канал ненагретого холодного воздуха. Когда джинсы касаются наших бедер, мы определенно чувствуем холод сильнее.

Помните, что под джинсы всегда лучше надевать шерстяные колготки, джинсы с утеплением или термобелье. Тогда никакой холод не страшен.

Как защитить себя от холода?

Перед выходом на улицу в морозный день лучше всего одеться в «луковицу». Под курткой должно быть как минимум несколько слоев одежды — между ними создаются прослойки воздуха, которые являются лучшим теплоизолятором.

Также следует помнить о головном уборе – через голову тело теряет много тепла, а неправильно защищенные уши очень быстро замерзают.

Не забудьте про плотный шарф, пуховые перчатки (лучше варежки), шерстяные носки и теплую непромокаемую обувь, которая не промокнет на снегу.