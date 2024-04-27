Российская академия наук и «Сбербанк» предложили белорусам побороться за приз в 35 тыс. рублей. Как получить?

Опубликовано: 27.04.2024 14:19 , Обновлено: 27.04.2024

Российский Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (РАН) совместно с российским "Сбербанком" дали официальный старт отбору научных статей об искусственном интеллекте (ИИ) и машинном обучении, которые впоследствии планируют опубликовать в специальном выпуске журнала РАН. Автору лучшей статьи пообещали выплатить приз - 1 млн. российских рублей, что на сегодняшний день в эквиваленте составляет более 35 тыс. белорусских рублей.

Заявки на участие в конкурсе научных статей могут подать и белорусы, ознакомившись с правилами и зарегистрировавшись на официальном сайте. Заявки принимаются до 20 августа, а завершить предварительный отбор участников экспертная комиссия планирует к 31 августа.

Как рассказали организаторы конкурса, итоговый выпуск журнала “Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления” планируют выпустить к ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey “Путешествие в мир искусственного интеллекта”. Она намечена на конец 2024 года. Авторов самых интересных статей также пообещали пригласить выступить на этой конференции.

Само по себе издание в журнале РАН для авторов научных статьей также может иметь большую значимость, ведь журнал публикуется на площадках мировых электронных библиотек и официально индексируется в крупнейших библиографических базах данных научного цитирования.

На конкурс могут быть представлены только оригинальные и ранее не опубликованные научные статьи на русском или английском языке на тему из области искусственного интеллекта и машинного обучения с описанием проведенного научного исследования. Среди основных требований к статьям - наличие познавательной или практической её значимости.

По данным организаторов, в прошлом году на аналогичный конкурс было подано более 270 заявок. Победила же в 2023 году статья об учёных, которые экспериментально установили границы сжатия информации, которые не влияют на качество модели.