Как вкусно засолить рыбу в домашних условиях? Нашли рецепты для красной и речной
Засоленная рыба — одно из самых популярных и вкусных блюд во многих кухнях мира. Она не только обладает богатым и насыщенным вкусом, но и является полезным источником белка и микроэлементов. Благодаря технологии посола продукт может сохраняться длительное время. Мы нашли несколько способов для засолки красной и речной рыбы, которые позволят вам насладиться этим блюдом в любое время года.
Способы посола речной рыбы
Засоленная в домашних условиях рыба — это чаще всего лещ, карась, плотва, тарань, вобла. Поэтому, если довольный рыбак возвращается домой с богатым уловом, который не помещается в холодильник, стоит рассмотреть вариант засолки. Обычно выделяют три классических технологии.
Сухой посол
Это традиционный метод, который отличается крайне низкими трудозатратами. Особенность технологии заключается лишь в том, что для приготовления потребуется тара из дерева, в которой есть отверстия. Чаще всего рыбаки используют деревянные ящики. Стеклянные или пластмассовые контейнеры не подойдут.
Суть техники базируется на принципе “продукт - соль”. Дно деревянного ящика застилают льняной материей. Сверху настилают слой соли, поверх которого укладывают тушки, в свою очередь, также обильно посыпанные солью. Поверх всей заготовки насыпают плотный слой соли толщиной в 1 см. Таким образом, пропорции составят 1 килограмм соли на 1 килограмм рыбы.
На тушки необходимо установить тяжелый груз. Гнет понадобится для того, чтобы между единицами продукта не возникали пустые пространства, в которых могут образоваться бактерии и паразиты. На этом активная стадия готовки завершена — стоит набраться терпения и подождать 10-14 дней, в течение которых рыба окончательно засолится.
[info_b]При сухом методе засоленная рыба значительно теряет объем и меняет текстуру: она становится плотной, а ее вкус очень соленым.[/info_b]
Мокрый посол
Это технология, для которой не подойдут филе или крупные куски. Для мокрого посола нужны целые тушки рыбы. В этом случае приготовление строится на принципе “продукт - рассол”.
Понадобится пластмассовый контейнер или обычное ведро. Емкость нужно заполнить рассолом (тузлуком) в следующих пропорциях: на 1 литр воды 350-400 граммов соли.
Для создания более нежной текстуры можно добавить сахар либо специи (лавровый лист, перец, гвоздику, тимьян). Предварительно солью ничего натирать не нужно, продукт размещают в рассоле и оставляют в покое на 8-10 дней.
[info_b]При мокром посоле засоленная рыба не потеряет объем, текстура останется сочной и мягкой.[/info_b]
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Семужный посол
Эту технику придумали для того, чтобы готовый речной представитель мог сойти за деликатес. Суть метода заключается в использовании сахара — предварительно промытую и хорошо промороженную рыбу нужно присыпать смесью в составе:
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 0,5 чайной ложки перца;
- лавровый лист;
- лук.
Затем емкость нужно убрать в холодильник на полтора дня.
[info_b]Благодаря сахару засоленная рыба получится более нежной и деликатной.[/info_b]
Как засолить мелкую рыбу
Возможно, для посола вы будете использовать не крупные тушки, а мелкую рыбку. Такие особи нужно очень тщательно промыть под проточной водой, очистить от слизи и не разделывать.
После промывки продукт необходимо высыпать на сухую поверхность, протереть бумажными полотенцами, посыпатьсолью и перемешать руками. Лучше всего использовать крупную морскую соль, чтобы предотвратить появление корочки.
Мелкая плотва засаливается 2-4 дней, а крупные куски рыбы приготовятся более, чем за 10 дней.
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Способы посола красной рыбы
Мясо семейства лососевых более жирное, чем белое мясо, не имеет сторонних привкусов, оно нежное, сочное и содержит большее количество полезных веществ. Также в красной рыбе меньше костей, ее гораздо проще разделывать.
Для посола можно взять лосося, нерку, кету, форель, горбушу. Важно только то, что продукт обязательно должен быть свежим и не иметь никаких сторонних запахов. Цвет мяса — бледноватый, розовато-серый, отсутствуют желтоватые или коричневые разводы.
Оптимальный способ приготовления засоленной в домашних условиях красной рыбы:
- Взять 1 кг свежей красной рыбы, аккуратно удалить все кости.
- Промыть и промокнуть бумажным полотенцем.
- На дно пластмассового контейнера уложить куски шкуркой вниз.
- Присыпать заготовку 1 столовой ложкой сахара.
- Присыпать заготовку 2 столовыми ложками соли.
- Закрыть контейнер крышкой, убрать заготовку в холодильник на 2-4 дня.
Достать из холодильника, удалить шкурку, разделать рыбу на кусочки и подать в качестве нарядной закуски.
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Что такое гривлакс и как приготовить?
Еще одно интересное блюдо скандинавской кухни - гривлакс. Много лет назад, когда у суровых викингов не было холодильников, а закусывать крепкие настойки чем-то было надо, возник этот метод посола. Красную рыбу сдабривали специями, посыпали солью и закапывали в землю на несколько дней. Название блюда буквально означает “закопанный”.
В настоящее время нет смысла следовать заветам жителей северных стран, достаточно воспользоваться пищевой пленкой. На вкус продукта это никак не повлияет. Вам потребуется:
- 500 грамм форели;
- 2 столовые ложки соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 2 чайные ложки перца;
- укроп;
- специи по вкусу.
Куски рыбы для гривлакса нужно натереть специями, присыпать укропом, после чего уложить в контейнер не друг на друга, а шкурками наружу, то есть внутри должна остаться прослойка из укропа. Затем форель следует обмотать пищевой пленкой или фольгой и убрать в холодильник на два дня. Спустя указанное время рыбу достают, очищают от специй и подают на стол.
Чтобы придать блюду неординарный вкус, помимо специй используйте 2 столовые ложки водки и 0,5 чайной ложки кориандра . Впрочем, если вы любите экспериментировать, то в рассол можно добавить свеклу или лимонную цедру.
Подают гривлакс на свежем ржаном хлебе, гренках или крекерах, которые обильно смазаны творожным сыром. В качестве гарнира отлично подойдет вареный молодой картофель или пюре. Если вы хотите дополнить блюдо соусом, то неплохим вариантом станет горчично-медовый.
Важно понимать, что засоленная в домашних условиях рыба не будет содержать в себе никаких химикатов, консервантов или вредных добавок. Это намного улучшит ее вкусовые качества, сделает полезным дополнением к праздничному столу. Но, с другой стороны, значительно уменьшит срок ее хранения.
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