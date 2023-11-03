Как вкусно засолить рыбу в домашних условиях? Нашли рецепты для красной и речной

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Опубликовано: 03.11.2023 14:18 , Обновлено: 03.11.2023

Засоленная рыба — одно из самых популярных и вкусных блюд во многих кухнях мира. Она не только обладает богатым и насыщенным вкусом, но и является полезным источником белка и микроэлементов. Благодаря технологии посола продукт может сохраняться длительное время. Мы нашли несколько способов для засолки красной и речной рыбы, которые позволят вам насладиться этим блюдом в любое время года.

Способы посола речной рыбы

Засоленная в домашних условиях рыба — это чаще всего лещ, карась, плотва, тарань, вобла. Поэтому, если довольный рыбак возвращается домой с богатым уловом, который не помещается в холодильник, стоит рассмотреть вариант засолки. Обычно выделяют три классических технологии.

Сухой посол

Это традиционный метод, который отличается крайне низкими трудозатратами. Особенность технологии заключается лишь в том, что для приготовления потребуется тара из дерева, в которой есть отверстия. Чаще всего рыбаки используют деревянные ящики. Стеклянные или пластмассовые контейнеры не подойдут.

Суть техники базируется на принципе “продукт - соль”. Дно деревянного ящика застилают льняной материей. Сверху настилают слой соли, поверх которого укладывают тушки, в свою очередь, также обильно посыпанные солью. Поверх всей заготовки насыпают плотный слой соли толщиной в 1 см. Таким образом, пропорции составят 1 килограмм соли на 1 килограмм рыбы.

На тушки необходимо установить тяжелый груз. Гнет понадобится для того, чтобы между единицами продукта не возникали пустые пространства, в которых могут образоваться бактерии и паразиты. На этом активная стадия готовки завершена — стоит набраться терпения и подождать 10-14 дней, в течение которых рыба окончательно засолится.

[info_b]При сухом методе засоленная рыба значительно теряет объем и меняет текстуру: она становится плотной, а ее вкус очень соленым.[/info_b]

Мокрый посол

Это технология, для которой не подойдут филе или крупные куски. Для мокрого посола нужны целые тушки рыбы. В этом случае приготовление строится на принципе “продукт - рассол”.

Понадобится пластмассовый контейнер или обычное ведро. Емкость нужно заполнить рассолом (тузлуком) в следующих пропорциях: на 1 литр воды 350-400 граммов соли.

Для создания более нежной текстуры можно добавить сахар либо специи (лавровый лист, перец, гвоздику, тимьян). Предварительно солью ничего натирать не нужно, продукт размещают в рассоле и оставляют в покое на 8-10 дней.

[info_b]При мокром посоле засоленная рыба не потеряет объем, текстура останется сочной и мягкой.[/info_b]

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Семужный посол

Эту технику придумали для того, чтобы готовый речной представитель мог сойти за деликатес. Суть метода заключается в использовании сахара — предварительно промытую и хорошо промороженную рыбу нужно присыпать смесью в составе:

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

0,5 чайной ложки перца;

лавровый лист;

лук.

Затем емкость нужно убрать в холодильник на полтора дня.

[info_b]Благодаря сахару засоленная рыба получится более нежной и деликатной.[/info_b]

Как засолить мелкую рыбу

Возможно, для посола вы будете использовать не крупные тушки, а мелкую рыбку. Такие особи нужно очень тщательно промыть под проточной водой, очистить от слизи и не разделывать.

После промывки продукт необходимо высыпать на сухую поверхность, протереть бумажными полотенцами, посыпатьсолью и перемешать руками. Лучше всего использовать крупную морскую соль, чтобы предотвратить появление корочки.

Мелкая плотва засаливается 2-4 дней, а крупные куски рыбы приготовятся более, чем за 10 дней.

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Способы посола красной рыбы

Мясо семейства лососевых более жирное, чем белое мясо, не имеет сторонних привкусов, оно нежное, сочное и содержит большее количество полезных веществ. Также в красной рыбе меньше костей, ее гораздо проще разделывать.

Для посола можно взять лосося, нерку, кету, форель, горбушу. Важно только то, что продукт обязательно должен быть свежим и не иметь никаких сторонних запахов. Цвет мяса — бледноватый, розовато-серый, отсутствуют желтоватые или коричневые разводы.

Оптимальный способ приготовления засоленной в домашних условиях красной рыбы:

Взять 1 кг свежей красной рыбы, аккуратно удалить все кости.

Промыть и промокнуть бумажным полотенцем.

На дно пластмассового контейнера уложить куски шкуркой вниз.

Присыпать заготовку 1 столовой ложкой сахара.

Присыпать заготовку 2 столовыми ложками соли.

Закрыть контейнер крышкой, убрать заготовку в холодильник на 2-4 дня.

Достать из холодильника, удалить шкурку, разделать рыбу на кусочки и подать в качестве нарядной закуски.

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Что такое гривлакс и как приготовить?

Еще одно интересное блюдо скандинавской кухни - гривлакс. Много лет назад, когда у суровых викингов не было холодильников, а закусывать крепкие настойки чем-то было надо, возник этот метод посола. Красную рыбу сдабривали специями, посыпали солью и закапывали в землю на несколько дней. Название блюда буквально означает “закопанный”.

В настоящее время нет смысла следовать заветам жителей северных стран, достаточно воспользоваться пищевой пленкой. На вкус продукта это никак не повлияет. Вам потребуется:

500 грамм форели;

2 столовые ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

2 чайные ложки перца;

укроп;

специи по вкусу.

Куски рыбы для гривлакса нужно натереть специями, присыпать укропом, после чего уложить в контейнер не друг на друга, а шкурками наружу, то есть внутри должна остаться прослойка из укропа. Затем форель следует обмотать пищевой пленкой или фольгой и убрать в холодильник на два дня. Спустя указанное время рыбу достают, очищают от специй и подают на стол.

Чтобы придать блюду неординарный вкус, помимо специй используйте 2 столовые ложки водки и 0,5 чайной ложки кориандра . Впрочем, если вы любите экспериментировать, то в рассол можно добавить свеклу или лимонную цедру.

Подают гривлакс на свежем ржаном хлебе, гренках или крекерах, которые обильно смазаны творожным сыром. В качестве гарнира отлично подойдет вареный молодой картофель или пюре. Если вы хотите дополнить блюдо соусом, то неплохим вариантом станет горчично-медовый.

Важно понимать, что засоленная в домашних условиях рыба не будет содержать в себе никаких химикатов, консервантов или вредных добавок. Это намного улучшит ее вкусовые качества, сделает полезным дополнением к праздничному столу. Но, с другой стороны, значительно уменьшит срок ее хранения.

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