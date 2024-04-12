Сколько женщин на картинке? Только небольшой процент людей может найти сразу всех
Интернет-пользователи обожают различные головоломки — со спичками, цифрами и оптическими иллюзиями. На картинке ниже, на первый взгляд, изображена одна девушка. Однако, на самом деле, женщин несколько. Сможете ли вы найти их всех?
Автор рисунка — украинский художник Олег Шупляк. Изображение появилось в интернете очень давно, однако этот эскиз с женщинами до сих пор вызывает фурор среди пользователей Сети.
Причем, далеко не все люди могут разглядеть фигуры на рисунке.
Подсказка
На картинке — четыре женщины. Если первую мы видим сразу, то других найти гораздо сложнее.
Внимательно разглядите изображение и вы заметите в разных частях губы, глаза, носы… Так вы сможете составить полные портреты.
Правильный ответ
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Итак, первую женщину наверняка видят все.
Впрочем, и вторую найти нетрудно. Нужно поглядеть на живот первой женщины — над пупком располагается рот, выше — нос, глаз и шевелюра.
Третью фигуру немного сложнее различить. Она находится на правой руке девушки. Вы можете увидеть нос, направленный влево от фигуры.
А четвертую фигуру можно заметить, посмотрев на кисть главной девушки возле щеки.
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