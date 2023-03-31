Квас, мармелад и даже уксус. Что можно приготовить из березового сока?

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Опубликовано: 31.03.2023 12:54 , Обновлено: 31.03.2023

На берёзовом соку можно приготовить деревенскую окрошку и даже уху, сделать домашнее вино и шампанское, брать его в качестве основы для разнообразных освежающих лимонадов в летнюю жару. Подобрали на кулинарных сайтах несколько вкусных и порой неожиданных рецептов, главным компонентом в которых является берёзовый сок.

Следует отметить, что в основе всех рецептов - свежий берёзовый сок. Однако, опытные кулинары говорят, что для экспериментов на кухне подходит и консервированный берёзовый сок. Главное, выбирать так называемый “базовый” берёзовик - без дополнительных фруктовых добавок.

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Хлебный квас с листьями смородины

Специалисты утверждают, что квас, приготовленный на берёзовом соке с добавлением трав, становится в разы полезнее. Как правило, для этого используют листья черной смородины, малины, мяты или мелиссы. Они обогащают химический состав берёзового кваса и придают напитку особый аромат. Рецепт такого кваса приводит сайт Фермилон:

3 л березового сока,

300 г ржаного хлеба,

0,5 стакана сахара,

горсть листьев черной смородины.

Березовый сок, процеженный через марлю, нагревают, но не доводят до кипения. Хлеб нарезают кубиками и подсушивают в духовке. Листья смородины также должны быть сухими (можно использовать как свежие листья, так и высушенные). Засыпают сухари и листья смородины в глубокую емкость, добавляют к ним сахар и берёзовый сок, перемешивают до растворения сахара. Накрывают емкость марлей и настаивают в тёплом месте в течение 5 дней. После того, как закончится процесс брожения, квас процеживают и разливают по бутылкам. Хранят напиток в прохладном темном месте.

Берёзовый квас с кофейными зернами

Похожий рецепт кваса, но с абсолютно другим, неповторимым ароматом, приводит портал Огород. Для этого в берёзовый квас добавляют зерна кофе, которые превращают этот тонизирующий напиток в настоящий природный энергетик.

2,5 л березового сока,

50 г обжаренных кофейных зерен,

3 ломтика ржаного хлеба,

100 г сахара,

50 г изюма.

В трехлитровую банку засыпают зерна кофе, сахар, изюм и хлебные сухари, предварительно подсушенные в духовке. Заливают берёзовым соком, перемешивают и надевают на горлышко банки резиновую перчатку. Прокалывают в ней иглой дырочку и отправляют банку в теплое место на несколько дней. Затем дожидаются, пока закончится процесс брожения (перчатка сперва надуется, а затем - сдуется). После этого процеживают напиток и разливают по бутылкам. перед употреблением дают настояться несколько дней. Хранят в холодильнике.

Берёзовый сироп

Рецептом сладкого берёзового сиропа, который можно подавать с блинчиками или с мороженым, поделился Владимир Мухин на портале Eda. На его приготовление уходит много времени, хотя сам рецепт сиропа несложный:

наливают березовый сок в кастрюлю и выпаривают в режиме “пузырькового кипения” при температуре 60 градусов до загустения.

В итоге сок должен приобрести вкус топленого молока и существенно уменьшится в объемах: из 1 л берёзового сока получится примерно три-четыре ложки сиропа.

“Если вы попытаетесь выпаривать сок на огне посильнее, то ничего хорошего не получится. Сколько времени уйдет на выпаривание — сказать трудно. Все зависит от свойств сока, он бывает разным: один более сладкий, другой более водянистый” , - пояснил Владимир Мухин .

Мармелад из берёзового сока

На этом же портале своим рецептом мармелада из берёзового сока поделился Антон Ивницкий.

300 грамм берёзового сока,

2 ст. л. агар-агара

Агар-агар хорошо растворить в соке и довести до кипения. Кипятить сок не более 20–30 секунд, после чего разлить его по формам и охладить.

Гранита из берёзового сока

Рецептом ещё одного десерта из берёзового сока поделился Антон Ивницкий. Он готовит из сока граниту - традиционный сицилийский десерт, который представляет собой колотый фруктовый лёд с сахаром. Для её приготовления берёзовый сок хорошо замораживают и непосредственно перед подачей на стол пробивают в миксере в мелкую крошку. Главным условием приготовления вкусной граниты из берёзового сока является его сладость - чем слаще сок, тем лучше.

Уксус из берёзового сока

О самом неожиданном применении берёзового сока рассказал Никита Подерягин. По его словам, из берёзового сока получается очень “мягкий белый уксус”.

Для его приготовления сок наливают в широкую банку, накрывают марлей и убирают в теплое место на одну-две недели. Периодически помешивают сок, чтобы он насыщался кислородом.

“Чем больше будет контакта поверхности сока с кислородом, тем быстрее и лучше будут проходить процессы окисления”, - пояснил кулинар.

По прошествии недели готовый берёзовый уксус процеживают, переливают в чистую емкость и убирают в прохладное место ещё на неделю, чтобы на дно опустился мутный осадок.

“В итоге получится очень легкий нейтральный приятный уксус, по кислотности напоминающий яблочный, разбавленный с водой один к одному”, - рассказал Никита Подерягин и порекомендовал использовать такой уксус для заправки зеленых салатов.

Напомним, сбор березового сока уже начался во многих районах Беларуси. Его можно как купить, например, в лесничествах, так и пойти в лес за ним самостоятельно (но только с разрешением). Отметим, что сок из березы пользуется немалой популярностью, ведь обладает воистину волшебными свойствами. Не зря же его называют «эликсиром жизни». Ранее Телеграф рассказывал, в чем конкретная польза этого напитка, кому его нужно пить обязательно, а кому употреблять не стоит.

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