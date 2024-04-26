Только люди с высоким IQ смогут ответить на эти 3 вопроса. Проверьте, вы ли среди них

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Опубликовано: 26.04.2024 13:30 , Обновлено: 26.04.2024

Если вы хотите узнать, относитесь ли вы к числу самых умных людей в мире, вам стоит пройти этот тест. Он определит ваши способности к логическому мышлению на основе всего трех вопросов. Простые ли они? Проверьте себя.

Тест CRT. Три вопроса на интеллект

Решение тестов на определение интеллекта может быть очень утомительным. Длинные вопросы, сложные ответы и повторяющиеся формулы могут стать настоящей скукой, когда мы хотим быстро узнать что-то о своих способностях. Этот тест определенно понравится вам, если вы относитесь к числу нетерпеливых людей.

Вам предстоит ответить на три математических вопроса. Не бойтесь - важна сообразительность, а не способность делать большие вычисления.

[info_b]Этот тест на интеллект называется CRT, Cognitive Reflection Test. Он был создан в 2005 году и разработан Шейном Фредериком, психологом из Принстонского университета. Тест Cognitive Reflection Test предназначен для проверки рационального и логического мышления, исключая при этом ошибочную интуицию.[/info_b]

Вы готовы или хотите пройти тест? Вот три вопроса, которые помогут определить, относитесь ли вы к числу немногих самых умных людей.

Подумайте хорошенько! Вы можете достать лист бумаги и рассчитать вопросы математически.

Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита стоит на 1 доллар дороже, чем мяч. Какова тогда цена мяча? 5 станков производят 5 гаджетов за 5 минут. Сколько времени потребуется 100 машинам, чтобы изготовить 100 гаджетов? В озере растут кувшинки. Каждый день они становятся все больше, увеличивая свой объем вдвое. Если они покроют все озеро за 48 дней, то сколько времени потребуется, чтобы покрыть половину озера?

Правильные ответы

[scryt_b title=“Чтобы увидеть их, нажмите здесь”]

0,05 . Очень велика вероятность, что вы ответили 0,10. Однако мяч стоит 0,05, а бита - 1,05. Трудно отрицать, что 1,05 на 1 больше, чем 0,05. Нетерпеливые люди чаще отвечают неправильно. 5 минут . Если вы ответили “100 минут”, вынуждены вас разочаровать - это неправильный ответ. 1 машина делает 1 гаджет за 5 минут. Поэтому 100 гаджетов, сделанных 100 машинами, также будут сделаны за 5 минут. Не всегда стоит прислушиваться к интуиции. 47 дней . Вы могли ответить 24 - это кажется разумным, что половина будет правильным ответом. Однако если площадь озера, покрытая лилиями, удваивается каждый день, то для перехода от половины к полному покрытию потребуется всего один день. Просто вычтите один день из 48.

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