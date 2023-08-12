Эту рыбу за 3,6 рубля белорусам нужно есть два раза в неделю. Узнали как это делают финны

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Опубликовано: 12.08.2023 14:33 , Обновлено: 10.09.2023

Белорусы лишены прямого доступа к морю и, естественно, вся морская рыба привозная. Из-за этого возникли две проблемы: высокие цены и практически полное отсутсвие свежей. И это при том, что жителям страны крайне необходимо есть морскую рыбу из-за полезных веществ в ее мясе, которых почти не найти в наземной пище.

Правда, выход есть - селедка, (она же сельдь). Эта привычная белорусам уже сколько столетий рыба (“селядзец” даже можно встретить в произведениях белорусских писателей) стоит всего 3,6-4 рубля за килограмм в свежемороженом виде. Что может быть дешевле! И да, дёшево - не значит плохо.

[info_b]Селедка - это морская рыба, относящаяся к семейству сельдевых. Она обитает в Северном и Балтийском морях, а также в Атлантическом океане. Селедка имеет серебристо-серый цвет тела с темными спинными плавниками и боковой линией. Является одной из наиболее распространенных и экономически важных рыб в мире.[/info_b]

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Интересные факты про привычную селёдку

Селедка была важным продуктом для древних греков и римлян, которые использовали ее в качестве источника белка и жирных кислот.

В Средние века селедка была одним из самых популярных продуктов в Европе и использовалась даже для оплаты налогов и дани.

Эта рыба рождается в пресной воде, но большую часть жизни проводит в океане. Селёдка может жить до 20 лет и достигать веса до 1,5 кг!

Селедка является одним из наиболее экологически чистых видов рыб, так как она не содержит токсичных веществ и не подвержена загрязнению морской среды. А вот о пользе мяса селёдки мы поговорим подробнее.

В Норвегии есть поговорка, что “истинный норвежец кушает селедку двадцать один раз в неделю”.

А вот так селёдку ловят в Норвегии

В Швеции национальным продуктом считается “сюрстрёмминг” - консервированная квашеная сельдь. Ее ловят весной, кладут в соляной раствор и ждут до июля. Затем знатно пропахшую рыбу закатывают в консервы. Там она продолжает “киснуть”. А потому такие банки опасно открывать - накопившийся в банке газ и рассол забрызгают все вокруг! Но шведов это не останавливает. Смотрите как это выглядит на практике:

Польза селёдки

Сельдь - это насыщенный питательными веществами продукт, который можно добавлять во многие рецепты. Независимо от того, готовите ли вы из нее основное блюдо или используете в качестве белковой закуски, употребление сельди может принести большую пользу здоровью.

Эта рыба, которая является ценным источником белка, жирных кислот Омега-3, витаминов B12 и D, а также минералов, таких как селен и йод. Регулярное употребление селёдки может улучшить здоровье сердца и сосудов, а также помочь снизить уровень холестерина в крови.

Кроме того, хорошо известно, что сельдь богата белком, является отличным источником витаминов группы В и цинка и содержит мало насыщенных жиров.

Канадский специализированный фонд “Сердце и инсульт” утверждает, что одним из лучших источников омега-3 жирных кислот является холодноводная рыба, такая как сельдь. Омега-3 являются важным питательным веществом - организм не вырабатывает их естественным путем, а это означает, что они должны потребляться с едой. Исследования показывают, что употребление омега-3 способствует общему здоровью сердечно-сосудистой системы.

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История добычи и потребления селёдки связана с традициями многих народов. В России селёдка была одной из основных рыбных продуктов, которые потребляли в зимний период. В Европе селёдку использовали для консервирования и экспорта. Сегодня селёдка популярна во многих странах мира, включая Россию, Германию, Швецию, Финляндию и др.

Традиционный способ заготовки сельди - маринование и засолка. Маринованную сельдь употребляют во всем мире, но особенно популярна она в скандинавских и североевропейских регионах. Как и свежая сельдь, маринованная содержит много полезных питательных веществ.

Чтобы засолить сельдь, коммерческие производители и домашние повара используют двухэтапный процесс. Сначала рыбу обрабатывают солью, которая извлекает воду. Соль удаляют, а затем сельдь вымачивают в рассоле, приготовленном из уксуса, соли и сахара. Вы можете добавить дополнительный аромат с помощью специй на втором этапе. Распространенные варианты включают: перец, лавровый лист, лук, горчица, укроп, херес.

Как часто надо есть селёдку

Чтобы получить максимальную пользу от селёдки, её нужно есть не менее двух раз в неделю. Однако, помните, что употребление большого количества солёной или маринованной селёдки может привести к повышению давления и задержке жидкости в организме. Поэтому, следует умеренно употреблять уже приготовленную маринованную рыбу и отдавать предпочтение свежей или замороженной селёдке. Но и это не все.

Возможный вред селёдки

Селедка может быть противопоказана людям с аллергией на морепродукты, а также тем, кто страдает от повышенного уровня холестерина или заболеваний щитовидной железы. Также следует ограничить потребление селедки людям с заболеваниями почек и печени, так как она содержит большое количество натрия.

Итак, самый популярный вид селёдки в белорусских магазинах - не самый полезный. В маринованной и солёной сельди - слишком много соли. Но как ещё ее можно есть? Тут нам помогут финны - люди, которые знают толк в морской рыбе. Ну не у норвежцев же спрашивать, с их стрёмным “сюрстрёммингом”.

Рецепт финского “карьялян пиракка” из селёдки

Это “селёдочный пирог” или “карьялан пиракка”. Он готовится из слоёв тонкого слоёного теста, селёдки, картофеля, лука и яиц. В Финляндии этот пирог часто подают на праздничных столах и в ресторанах. Не забудьте, что селёдку также можно использовать для приготовления салатов, закусок, супов и других блюд.

Новость Телеграф

Ингредиенты:

500 грамм селедки,

500 грамм картофеля,

2 лука,

4 яйца,

200 грамм тонкого слоеного теста,

Соль, перец, растительное масло.



Как приготовить пирог из селёдки:

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Поджарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и продолжайте жарить, пока лук не станет мягким. Добавьте селедку в сковороду и жарьте вместе с овощами еще 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разверните тесто и выложите его в форму для запекания. Проколите тесто вилкой по всей поверхности. Выложите на тесто слой картофеля с луком и селедкой. Взбейте яйца и вылейте их на начинку. Повторите слои, пока не закончится начинка. Заверните края теста внутрь, чтобы получился пирог. Смажьте пирог растительным маслом и поставьте в духовку на 30-40 минут, пока тесто не станет золотистым. Дайте пирогу немного остыть и нарежьте на порции. Подавайте горячим или холодным.

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Ранее Телеграф писал, что может ли один из самых недорогих видов морской рыбы в белорусских магазинах быть самым вкусным и здоровым? Конечно, да. Скумбрия, в отличие от того же пангасиуса, является сокровищницей питательной ценности. А стоит в магазинах всего около 7 рублей за килограмм.

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