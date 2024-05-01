Как приготовить "кровянку" на гриле? Попробуйте этот нехитрый рецепт, и её разберут быстрее, чем шашлык

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Опубликовано: 01.05.2024 16:20 , Обновлено: 01.05.2024

Одни из нас готовят "кровянку" постоянно, а другие вздрагивают от одной только мысли о ней. Если вы относитесь к первому числу, попробуйте этот простой и вкусный рецепт. Приготовить колбасу на гриле можно не только на майские праздники, но и лакомиться ею на протяжении всего лета.

Жареная кровяная колбаса на гриле может быть достаточно вкусной, однако для этого потребуется терпение и немного удачи. Дело в том, что её хрупкая оболочка может запросто лопнуть, и тогда вы останетесь без обеда. В лучшем случае блюдо потеряет свой эстетический вид, а в худшем — просто развалится. К счастью, этого можно избежать. Для этого вам понадобится один нехитрый лайфхак. Всё, что нужно, — это проколоть кровяную колбасу перед приготовлением. Если этого не сделать, оболочка обязательно лопнет, поскольку внутри под воздействием высокой температуры давление увеличивается и нежная корочка повреждается. Однако если вы проколете “кровянку” вилкой, давление найдёт выход, и колбаса прекрасно поджарится. Кроме того, не забудьте использовать специальные приборы во время переворачивания.

Чтобы блюдо было ещё вкуснее, “кровянку” можно очистить от кожуры и смешать с зеленью и луком, чесноком или яблоком, после чего отправить на гриль.

[info_b]Для достижения лучшего результата кровяную колбасу следует класть на самую горячую часть гриля. Готовьте её около 8 минут, переворачивая в середине приготовления.[/info_b]

Можно ли сделать шашлык из “кровянки”?

Конечно! Для этого сперва очистите колбаски от оболочки и нарежьте небольшими колечками. Помидоры, огурцы — тоже колечками. Далее нанизывайте колбаски на шампур, чередуя их с овощами.

Готовый шашлык выложите на глубокую тарелку и обязательно полейте сливками с перцем. Украсьте блюдо зеленью лука. Подавайте к столу в горячем виде. В качестве гарнира прекрасно подойдет рассыпчатая гречневая каша, приготовленная на пару.

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