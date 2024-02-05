"Сразу видно, что Беларусь..." - В TikTok видео из "Евроопта" набрало 300 тыс. просмотров. Чем удивило?
В TikTok короткое видео из круглосуточного магазина "Евроопт" набрало более 300 тыс. просмотров и почти тысячу изумлённых комментариев. Удивление зрителей вызвали вовсе не цены на продукты и не очереди за ними, а, наоборот, полное отсутствие людей в магазине, причём по обе стороны прилавков.
По словам автора видео, он прождал 15 минут у прилавка, но ни один продавец к нему не подошёл, причём поблизости не было видно ни одного сотрудника. По его словам, на входе в магазин был охранник, а за кассой - один кассир - этим и ограничивался персонал магазина.
“Вас там закрыли что-ли?”, - поинтересовался один из зрителей в комментариях, а другие посоветовали автору “зайти в рабочее время” или вообще перейти на “полное самообслуживание”.
“Боже чел, перелез через прилавок, сам наложил, взвесил, пробил и на кассу пошел”, - придумал элементарное решение проблемы один из комментаторов.
Однако, самым популярным оказался комментарий о том, что видео очень ярко демонстрирует менталитет белорусов.
“Сразу видно, что Беларусь. Продавцов нет, охраны нет и люди культурно стоят и ждут”, - написала одна из зрительниц.