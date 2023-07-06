Как остановить истерику у ребенка? Опытные воспитатели посоветовали сказать 2 фразы

Опубликовано: 06.07.2023 11:40 , Обновлено: 06.07.2023

Ребенок, который плачет, кричит, бьет или ведет себя агрессивно, — это настоящее испытание для терпения родителей. Самое главное — не поддаваться такому поведению и не поддаваться шантажу. Возможно, ребенок ведет себя так, потому что не знает других способов выражения эмоций и еще не успел их развить. Узнайте об эффективных способах борьбы с истериками у детей.

Что такое истерика у ребенка и откуда она берется?

Примерно в возрасте двух лет дети начинают искать свою собственную личность и поэтому высказывают родителям свои мнения и требования.

Только в возрасте 4 лет они понимают значение слова “нет”, что является для них настоящей катастрофой. Для достижения своих целей они впадают в истерику, с которой родителям трудно бороться.

Стоит добавить, что это важный и необходимый этап в развитии малыша, благодаря которому он учится самостоятельности. Он хочет сам принимать решения и поэтому не соглашается с запретами родителей.

С точки зрения взрослого, ребенок устраивает истерики по пустякам, но для него это важные вопросы. Поэтому свое несогласие он проявляет всем своим существом — буквально.

Стоит помнить, что в детстве все испытывают одинаковые чувства разочарования или гнева. Однако взрослые, в отличие от детей, умеют их контролировать.

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Как выглядит истерика у ребенка?

Обычно мы сразу замечаем ее, потому что ребенок кричит, бросается, плачет, бьет и даже кусает родителей. Стоит помнить, что это не просто эмоциональная проблема. В это время внутри организма малыша происходит множество других процессов, таких как:

проблемы с дыханием;

слюнотечение;

ускоренное сердцебиение;

тризм;

стискивание или скрежет зубами;

отек шейных мышц;

трудности в поддержании правильного положения тела.

Как вести себя с возбужденным ребенком?

С точки зрения родителей, было бы лучше, если бы истерики не случались вообще, но это невозможно. В процессе воспитания конфликтных ситуаций с ребенком не избежать, но и разжигать их не стоит.

Не стоит также уступать или бояться противостоять истеричному ребенку в общественном месте (например, в магазине или на детской площадке). Для взрослых такая “сцена” - повод для смущения, но совершенно ненужный, пишет Genialne.

В это время ребенок приобретает социальные навыки, что не отражается плохо на родителе или его методах воспитания. Когда возникает такая ситуация, опытные воспитатели советуют:

отвлечь ребенка;

не поддаваться;

не провоцировать и не смешить;

быть последовательным.

Вместо того, чтобы кричать, скажите эти две фразы

К сожалению, когда ребенок разражается слезами, ложится на пол и громко выражает свое недовольство, родители обычно реагируют криком. Повышая голос, они пытаются усмирить ребенка и заставить его подчиниться. В этот момент они часто действуют под давлением времени. Вдобавок ко всему этому добавляется стресс. В результате возникает напряженная ситуация, наполненная криками и плачем.

Чтобы не обострять конфликт и успокоить свои эмоции, опуститесь перед ребенком на колени и скажите ему две фразы: Я вижу, как тебе сейчас тяжело. Как я могу помочь?

Это решение, хотя и банальное, но действительно эффективное. Прежде всего, ребенок видит, что вы пытаетесь ему помочь, а не кричите и не усугубляете конфликт.

Лучше найти мирный выход из ситуации, чем решать все криком или агрессией. Кроме того, вы даете ребенку понять, что считаетесь с его эмоциями и что они не являются неуместными. Общение и разговор — гораздо лучший мотиватор, чем страх.

Задавайте такие вопросы — и ребенок всегда будет вас слушаться. Хитрый совет от опытной няни

Маленьких детей всегда трудно побудить сделать что-то полезное и заставить слушаться. В таких случаях не злитесь и не расстраивайтесь, а попробуйте простой и гениальный лайфхак.

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