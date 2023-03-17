Зачем вымачивать селедку в кипяченом пиве? Вот как готовят рыбу в Польше

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Опубликовано: 17.03.2023 13:20 , Обновлено: 10.09.2023

Многие люди вымачивают селедку в молоке или в воде с уксусом. Это помогает забрать у нее лишнюю соль и сделать вкус рыбы более нежным. Однако в Польше считают, что такой способ устарел — теперь там замачивают селедку... в кипяченом пиве.

Сельдь – вкусная и полезная рыба, но у нее слишком резкий запах и вкус. Однако процесс вымачивания может занять до нескольких десятков часов. Ведь чем дольше мы это делаем, тем мягче будет селедка.

А вот поляки начали придавать этому занятию не только чисто технический, но и вкусовой аспект. Для этого вам понадобится один из самых популярных напитков — пиво.

Оно отлично справится с ролью “смягчителя”, а также придаст рыбе интересное кисловатое послевкусие, пишет Pysznosci.

Как вымочить селедку в пиве?

Налейте необходимое количество пива в кастрюлю. Добавьте несколько горошин перца и лавровый лист, доведите до кипения и отставьте для охлаждения.

Сельдь положите в контейнер, который можно плотно закрыть, и залейте ее приготовленным пивом. Добавьте туда еще одну столовую ложку масла, закройте и поставьте в холодильник на ночь.

Когда вы достанете селедку, промойте ее от рассола. К этому времени она станет мягкой и очень вкусной.