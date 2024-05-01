Польша начала подготовку к наступлению - Минобороны Беларуси

Опубликовано: 01.05.2024 16:43 , Обновлено: 01.05.2024

Помощник министра обороны, генерал-майор Леонид Касинский заявил, что считает, что Польша наращивает военную мощь своей армии для подготовки к некоему наступлению. Представитель Минобороны не уточнил, на кого, но рассказал о вооружениях, которые закупают в соседней с Беларусью стране.

“Так, кроме контрактов о закупке корейских танков, массовой закупке Хаймарсов, Польша закупает более 300 противорадиолокационных ракет. Это наступательное вооружение, предназначенное исключительно для поражения объектов на территории других государств”, - поделился своими наблюдениями белорусский генерал.

«Подарки от кролика» — В Польшу прибыл поезд с американскими танками. Для переброски на границу с Беларусью?

Леонид Касинский также заявил, что Польша планирует закупить более 120 инженерных машин - танковых мостоукладчиков. Которые, по мнению Каминского, также являются “свидетельством подготовки наступательных действий”.

“Кто еще сомневается в намерениях Польши?”, - задался вопросом генерал.

[inf]Напомним, в октябре 2022 года Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках соглашения с Южной Кореей.

K239 Chunmoo — это самоходная реактивная система залпового огня, разработанная в 2013 году для замены устаревшей K136 Kooryong в южнокорейской армии. Она способна запускать несколько разных управляемых и неуправляемых ракет и совместима с американскими HIMARS.[/inf]

Заминировать границы

Тем временем, в самой Польше эксперты призвали заминировать границу с Беларусью как раз и за опасений, что кто-то планирует наступление с белорусской стороны.

Новость Телеграф

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши и экс-командующий сухопутными силами генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что это необходимо, несмотря на то, что «угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет».

«Однако нам нужно готовиться, создавать вооружённые силы, состоящие из хорошо вооружённых и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнётся», – отметил Вальдемар Скшипчак.

«Опасное место» — Польский генерал призвал заминировать границу с Беларусью

Тем временем, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконного пересечения границы.

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью