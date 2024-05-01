Какая у вас группа крови? Возможно, именно вашу больше всего любят клещи

Опубликовано: 01.05.2024 18:50 , Обновлено: 01.05.2024

Чешские ученые обнаружили, что клещи не любят определённую группу крови. Те, у кого она есть, менее подвержены риску укусов и, соответственно, различным заболеваниям.

Из группы пойманных паукообразных было отобрано 100, которые в итоге подверглись эксперименту. Он заключался в том, что в небольшие контейнеры поместили человеческую кровь четырёх разных групп (без привязки к резусу). Затем клещам предоставили свободный доступ к “пище”.

В результате выяснилось, что 36% исследованных образцов почти сразу выбрали II группу крови. I группе отдали предпочтение 32%, а III и IV — 15 и 17% соответственно. Это распределение менялось с течением времени, однако клещи по-прежнему неизменно выбирали II группу крови.

Результаты исследования очень важны, поскольку клещи распространяют множество опасных заболеваний: болезнь Лайма, вирусную пневмонию и клещевой энцефалит. И хотя, отправляясь в лес или на луг, мы все должны пытаться обезопасить себя от паукообразных, особое внимание стоит уделять людям со II группой крови, пишет польское издание Fakt.

Кстати, в этом году страховые организации предложили белорусам различные условия страхования от последствий укусов клещей. Тelegraf.news сравнил стоимость страховки в разных компаниях и условия их выплат. Оказалось, что для получения компенсации одного лишь факта укуса клеща может быть недостаточно.

До 5 тыс. рублей. Белорусам предложили страховку от клещей, но одного укуса для выплат недостаточно