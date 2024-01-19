Как белорусам избежать покупки плохой селедки? Посмотрите на эти 3 главных признака

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Опубликовано: 19.01.2024 10:29 , Обновлено: 19.01.2024

Селедка (она же сельдь, "селядзец") — популярная у белорусов морская рыба. Кроме очевидных полезных свойств, у нее есть еще одно преимущество — невысокая по сравнению с другими цена. В белорусских магазинах эту рыбу продают как в свежемороженом, так и в засоленном виде (что удобно для тех, кто не любит делать это самостоятельно). Но чтобы выбрать лучшую, качественную сельдь, нужно обратить внимание на несколько признаков.

Как выбрать свежемороженую сельдь?

При покупке свежемороженой сельди можно потратить много времени, но все равно выбрать не самую лучшую. Поэтому важно знать, на какие факторы смотреть.

Внешний вид (глаза, плавники, жабры)

Во-первых, оцените, как выглядит рыба. Так, ее глаза должны быть выпуклыми, ясными и блестящими. Мутные, запавшие глаза – признак того, что селедка уж точно не свежая.

Также быстро оценить свежесть рыбы можно по ее плавникам. Они должны иметь естественную форму, без каких-либо дефектов и потертостей.

Сама тушка тоже должна быть без налета и трещин. Если она деформирована, раздавлена, сломана скорее всего, ее вероятнее всего, ее хранили неправильно.

Жабры у качественной замороженной сельди будут темно-красного, ярко-красного или розового цета (в зависимости от вида), без пятен и повреждений. Поврежденные или крошащиеся жабры коричневого цвета говорят о том, что рыба не свежая.

Мясо

Мясо свежей селедки должно быть эластичным и гибким. Проверить это можно простым способом – нажав на рыбу пальцем. Если она свежая, то углубление, созданное давлением, вернется к прежней форме. Если этого не происходит, то это признак того, что рыба уже давно лежит в магазине.

Запах

Запах селедки очень важен. Он должен быть нежным. Резкий и интенсивный запах – признак того, что рыба не свежая. Морская рыба имеет характерный запах морской воды, но он мягкий и не раздражающий.

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Фото: freepik.com

Как понять, что соленую сельдь пересолили?

Если вы покупаете соленую сельдь целиком, то, среди прочего, нужно обратить особое внимание на следующие признаки:

Внешний вид. Кожа селедки должна быть неповрежденная, без заломов. Посмотрите, чтобы тушка не была ломаной и с деформированным хвостиком. Обратное укажет на то, что рыбу могли пересолить.

Кожа селедки должна быть неповрежденная, без заломов. Посмотрите, чтобы тушка не была ломаной и с деформированным хвостиком. Обратное укажет на то, что рыбу могли пересолить. Вес и размер. Рыба должна быть крупной, жирной. Так шанс, что она пересоленая, ниже, потому что впитала меньше соли и специй. Однако , эксперты советуют не брать селедку, которая весит больше 600-700 граммов.

Рыба должна быть крупной, жирной. Так шанс, что она пересоленая, ниже, потому что впитала меньше соли и специй. Однако эксперты советуют не брать селедку, которая весит больше 600-700 граммов. Берите самца. В отличие от самок, они крупнее, жирнее и менее соленые. Его можно определить по форме спины (горбатая) и брюшку (подобранное, плотнее).

Но что делать, если вы все же купили слишком соленую сельдь? Ее нужно просто вымочить (в молоке или других жидкостях), предварительно выпотрошив, удалив голову, плавники и кожу.

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Фото: freepik.com

А что с упакованной?

В случае с упакованной селедкой, выбирайте ту, которая находится в рассоле и содержит как можно меньше консервантов.

Если вы покупаете копченую селедку, помните, что она должна иметь запах копчения, быть твердой и однородной по цвету.

А на что обращать внимание при выборе консерв, Телеграф писал ранее.

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Чем полезна селедка?

Селедка является ценным источником питательных веществ, которые благотворно влияют на здоровье человека. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют нормализации уровня холестерина и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Селедка также содержит витамины А, D, Е и группу В, которые поддерживают иммунную систему, улучшают зрение, укрепляют кости и нервы. Белок, содержащийся в селедке, является легкоусвояемым и помогает восстановить и укрепить мышцы.

Кроме того, рыба богата минералами, такими как йод, селен, фосфор и калий, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Однако, стоит помнить, что существует несколько категорий людей, которым не рекомендуется употреблять селедку. А именно людям с аллергией на морепродукты, а также тем, кто страдает от повышенного уровня холестерина или заболеваний щитовидной железы. Также следует ограничить потребление селедки людям с заболеваниями почек и печени, так как она содержит большое количество натрия.

А еще больше о ценности селедки и интересные факты Телеграф публиковал ранее.

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