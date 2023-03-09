Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

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Опубликовано: 09.03.2023 08:30 , Обновлено: 10.09.2023

Может ли один из самых недорогих видов морской рыбы в белорусских магазинах быть самым вкусным и здоровым? Конечно, да. Скумбрия, в отличие от того же пангасиуса, является сокровищницей питательной ценности. А стоит в магазинах всего около 7 рублей за килограмм.

Эта рыба как раз тот случай, когда не надо искать компромисс между ценой и качеством. Скумбрия, одна из самых полезных морских рыб, доступных на белорусском рынке.

Где водится скумбрия и как связана с макрелью

А вот так скумбрия выглядит в море, пока ее не словили

Под названием “скумбрия” по всему миру скрывается рыба, которая может даже не относиться к одному виду. Скорее, это общее название для различных быстроходных морских рыб, большинство из которых принадлежат к семейству Scombridae. Остальные происходят из таких семейств, как Gempylidae, Hexagrammidae и Carangidae. Скумбрия - близкая родственница тунца и бонито, которые также принадлежат к семейству Scombridae. А ещё почти на всех европейских языках скумбрия называется “макрель”. Однако у нас в Беларуси (вот уж где живут специалисты по морской рыбе) макрелью считается другой вид. Он больше, с раздвоенным большим хвостом и более сухим мясом.

Макрель сверху, скумбрия снизу.

Поскольку многие виды рыб подпадают под категорию “скумбрия”, не существует единого признака, который можно было бы применить ко всем из них. Но вы обнаружите, что большинство “скумбрий” имеют длинное, стройное тело. Кроме того, у многих из них кожа с отчетливыми полосками или пятнами. В Беларуси чаще всего продается атлантическая некрупная скумбрия.

А вообще, скумбрия чаще встречается в умеренных и тропических морях. Это вид живет вдоль побережья океана. Поскольку скумбрия водится по всему миру, многие страны и торгуют ею. Среди них крупнейшими производителями и экспортерами являются Дания, Нидерланды, Япония, Китай и Норвегия.

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Почему скумбрия так хороша? В чем польза или вред?

[info_b]Скумбрию стоит есть до 2 раз в неделю. И здесь проявляются дополнительные преимущества этой рыбы: ее вкусовые качества и небольшая цена.[/info_b]

Она содержит значительное количество витаминов группы В, которые улучшают внешний вид кожи, ногтей и волос, а также хорошо влияют на наше общее самочувствие. Эта рыба также богатый источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (в этой категории скумбрия преобладает над большинством рыб, даже дорогих и экзотических). Насыщенные жиры повышают уровень плохого холестерина. Так вот около 77% жира в скумбрии - ненасыщенный.

Скумбрию можно сделать "красной рыбой". Просто добавьте паприки и запекайте с морковкой

Поскольку скумбрия все равно относится по вкусовым качествам к категории “жирной рыбы”, она является одним из лучших источников омега-3 — полезных жиров, которые поддерживают здоровье вашего сердца и мозга. Приготовленная порция атлантической или тихоокеанской скумбрии весом 100 грамм содержит более 1000 миллиграммов омега-3 - намного больше, чем вы можете найти в большинстве других морепродуктов.

Потребление скумбрии также помогает укреплению костей. Содержащиеся в ней минералы, такие как фосфор, кальций, селен и медь, являются идеальным набором для обеспечения правильной плотности, массы и роста костей. На этом этапе стоит отметить, что упомянутые аминокислоты не вырабатываются нашими организмами сами по себе и должны поставляться как раз в потребляемой пище.

Исследования также показывают, что потребление жиров омега-3 морского происхождения, таких как содержатся в скумбрии, может снизить риск возникновения проблем с психическим здоровьем: депрессии, биполярного расстройства и аутизма.

И конечно же эта рыба может помочь в сбросить вес. Исследования показывают, что жиры и белки в ее мясе гораздо сильнее снижают уровень грелина — гормона голода, который усиливает желание есть. Более того, будучи продуктом с высоким содержанием белка, скумбрия может надолго сохранить чувство сытости. Это может уберечь вас от переедания и помочь поддерживать свой вес.

[info_b]Важно! Если вы хотите добавить скумбрию в свой рацион, убедитесь, что вы едите сорт с низким содержанием ртути, например североатлантическую скумбрию (впрочем, другую в Беларуси найти куда сложнее). Избегайте таких рыб, как королевская скумбрия и испанская макрель , как раз из-за повышенного содержания ртути. Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рекомендует избегать употребления королевской макрели маленьким детям, беременным женщинам и кормящим матерям.[/info_b]

В каком виде покупать скумбрию?

Копченая скумбрия - популярный в белорусских магазинах продукт. Правда, уже и стоит дороже. Однако, если вы предпочитаете свежемороженую, при выборе руководствуйтесь теми же принципами, что и всегда. О свежести рыбы свидетельствуют:

упругая и блестящая кожица, ярко выраженные полоски на ней,

Плотная и немятая тушка

В каком виде лучше есть?

Почти все виды скумбрии обладают насыщенным, отчетливым вкусом. Их мякоть влажная и мягкая. Многие хвалят эту рыбу за ее слегка сладковатый и солоноватый вкус. Но, поскольку скумбрия - жирная рыба, некоторые люди также находят ее вкус немного маслянистым.

Кстати, скумбрия отлично подходит для приготовления домашней намазки. Таким образом вы сможете кушать рыбу не только на обед, но и на завтрак или ужин. В интернете полно рецептов, найдите, наиболее для вас подходящий.

А вы же в курсе, что скумбрию можно ещё варить, запекать, мариновать, солить и жарить?

Филе скумбрии всегда выходит мясистым и крепким. Оно хорошо сохраняют форму даже при приготовлении на сильном огне. Это делает ее идеальной рыбой для приготовления на гриле и барбекю.

А если вам нравятся сильные ароматы, вы можете приготовить скумбрию с азиатскими ингредиентами, такими как чеснок, кориандр и чили. С атлантической скумбрией вы даже можете попробовать приготовить сашими.