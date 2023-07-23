«Просто кулинарный оргазм!» - Нашли необычный рецепт шашлыка из… скумбрии

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Опубликовано: 23.07.2023 10:32 , Обновлено: 07.09.2023

К середине лета большинство людей уже «отъелось» классическими шашлыками и каждые выходные ломает голову, чем побаловать себя и своих близких, отправляясь отдыхать на природу. Нашли в интернете простой рецепт необычного варианта шашлыка из… скумбрии, который точно внесёт разнообразие в ваши дачные выходные.

Скумбрия, будучи одним из самых недорогих видов морской рыбы, которую можно найти в белорусских магазинах, является ещё и сокровищницей ценных питательных веществ. Именно поэтому её рекомендуют употреблять как минимум два раза в неделю. Жаренная на углях рыба пусть и не самый полезный, но точно вкусный вариант добить до нормы недельное потребление этого важного для рациона продукта.

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

Как приготовить шашлык из скумбрии, рассказал болгарский кулинарный блогер, который публикует в интернете свои «простые и вкусные рецепты» под ником dani_gotovit. В рецепте нет замысловатых ингредиентов, помимо самой рыбы понадобится лишь:

соль чесночная (взятые по отдельности соль и сушеный молотый чеснок прекрасно её заменят);

ваши любимые специи для рыбы;

смесь перцев;

репчатый лук;

растительное масло.

Скумбрию нужно разделать на филе, удалив все кости, тщательно промыть и мариновать с нарезанным луком в специях с добавлением подсолнечного масла в течение 1,5 часов. После этого филе необходимо свернуть рулетиком, завернув внутрь маринованный лук, и нанизать на шампуры, как шашлык.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CtY6BFovSV7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от БОЛГАРИН НА КУХНЕ ?‍? (@dani_gotovit) [/link]

В комментариях под видео те, кто попробовал приготовить скумбрию по такому рецепту, признались, что «это просто кулинарный оргазм». Особую прелесть блюду, по словам комментаторов, придаёт румяная, хрустящая корочка, которая получается при жарке на углях.

Опытные кулинары также рассказали, что для разнообразия в рыбные рулетики вместе с луком можно также заворачивать порезанный болгарский перец и тертую морковь.

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