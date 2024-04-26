В МВД предложили белорусам легальный способ не идти на срочную службу в армию

Опубликовано: 26.04.2024 14:51 , Обновлено: 26.04.2024

Госавтоинспекция Молодечненского РОВД объявила об открытии вакансий на должность инспектора ГАИ. В ведомстве подчеркнули, что оформление на службу в органы внутренних дел освобождает от прохождения срочной службы.

Как сообщили в Госавтоинспекции г. Молодечно, на службу в органы внутренних дел ждут молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, которые “по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья” способны выполнять возложенные на правоохранителей задачи.

Также там подчеркнули, что для того, чтобы устроиться на работу в ГАИ, необходимо иметь водительское удостоверение категории “В”, а также любое высшее либо юридическое средне-специальное образование.

“В отдельных случаях подойдет даже среднее специальное образование другой отрасли. Причем вовсе не обязательно, чтобы кандидат уже отслужил в армии: оформление на службу в органы внутренних дел освобождает от прохождения срочной службы”, — заметил начальник отдела ГАИ Молодечненского РОВД Илья Кулеш.

Кого не возьмут на службу в органы?

В органы внутренних дел не примут тех, кто имел судимость, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

“Мы предлагаем достойную заработную плату, дополнительное материальное стимулирование, бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД, ежегодный оплачиваемый отдых, получение бесплатного высшего образования в учреждениях образования МВД Республики Беларусь”, — сказал Илья Кулеш.

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