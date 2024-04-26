Сдавать квартиру в аренду и продавать грибы и ягоды. Чем ещё запретил заниматься белорусским ИП новый закон с 2026 года?

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Опубликовано: 26.04.2024 08:15 , Обновлено: 15.11.2024

В пятницу, 26 апреля, на Национальном правовом интернет-портале выложили новый закон № 365-З, который вносит изменения в условия работы белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП). Конкретный перечень видов деятельности, разрешённых для ИП и для самостоятельной профессиональной деятельности, ещё предстоит составить Совету министров. Однако, в законе уже чётко прописали то, чем белорусским ИП в скором времени заниматься точно запретят.

Когда изменят перечень разрешённых видов деятельности для ИП?

Как следует из опубликованного документа, перечень разрешённых для ИП видов деятельности появится не раньше 1 июля 2024 года. После этого тем, чей способ заработка попадёт под запрет, предстоит решить для себя - уходить из бизнеса совсем или открывать юридическое лицо.

Согласно положениям документа, белорусам, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2024 года, разрешили продолжить работу, даже если их деятельность больше не будет в списке разрешённой, до 31 декабря 2025 года . Однако, уже с 1 октября 2024 года регистрировать ИП по таким видам деятельности официально прекратят.

[info_b]По предпринимательской деятельностью в законе понимается строго определённая нормативными актами “самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли”. При этом выполняемые ими работы или оказываемые услуги должны быть “предназначены для реализации другим лицам” и не использоваться “для собственного потребления”.[/info_b]

Что окажется под запретом для белорусских ИП?

Если с тем, чем белорусским предпринимателям заниматься будет можно, пока никакой ясности нет, то список того, что точно попадёт под запрет, чётко прописали в новом законе.

Итак, к предпринимательской деятельности не будут относиться:

адвокатская деятельность;

нотариальная деятельность;

деятельность третейских судей;

деятельность медиаторов;

деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов;

деятельность, осуществляемая в рамках временных коллективов культурных мероприятий;

деятельность физлиц по использованию собственных ценных бумаг, банковских счетов, счетов по учету вкладов (депозитов), а также по иным сделкам с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями в целях сохранения денежных средств или получения дохода;

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной на земельных участках, предоставленных белорусам или их близким родственникам для строительства жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства и т.д. в виде служебного земельного надела;

реализация на торговых местах или в “иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах” лекарственных растений, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции.

Кроме того, предпринимательской деятельностью не будет считаться следующая деятельность белорусов, осуществляемая от их собственного имени:

предоставление займов посредством онлайн-сервисов;

приобретение или отчуждение цифровых знаков (токенов);

инициирование операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

отчуждение на возмездной основе имущества, произведенного, переработанного, приобретенного или использовавшегося ими для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

предоставление принадлежащих им на праве собственности жилых домов, квартир, жилых помещений, садовых домиков, дач, гаражей, машино-мест по договорам найма или аренды (исключение сделали лишь для краткосрочной аренды);

работа, предоставленная физическим лицам юрлицами или индивидуальными предпринимателями по гражданско-правовым договорам, если речь идёт о выполнении работ, оказании услуг, создании объектов интеллектуальной собственности.

Дополнительно белорусским ИП ограничили число работников, которых им разрешили привлекать по трудовым или гражданско- правовым договорам для выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности. Всего можно будет нанять не более трех физических лиц .

Ранее, как сообщил Telegraf.news, заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабачёнок перечислила некоторые виды деятельности, которыми ИП смогут заниматься до 1 января 2026 года.

В Минэкономики Беларуси озвучили предварительный список разрешённых видов деятельности для ИП