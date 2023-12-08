Зачем сбрызгивать бумажное полотенце лаком для волос? Вот как поможет при уборке

Опубликовано: 08.12.2023 12:45 , Обновлено: 08.12.2023

Лак для волос не только отлично фиксирует прическу, но и помогает справиться с домашними проблемами. Как и кому поможет во время уборки?

Оказывается, это отличный заменитель валика для одежды. Именно с его помощью можно убрать шерсть собаки или кошки, оставленную на диванах, креслах, коврах и т.д.

Кроме лака, вам понадобится бумажное полотенце или салфетка. Порядок действий следующий:

Нанесите на бумажное полотенце лак для волос. Протрите им поверхности, покрытые шерстью домашних животных.

Так, на удаление шерсти домашних животных уйдет всего несколько секунд.

Еще одно альтернативное решение для удаления волос с мебельной обивки без применения химических средств — надеть латексную или резиновую перчатку. В этом случае не нужны дополнительные чистящие средства. Скопления ворсинок и так быстро исчезнут с поверхности мебели.

Наденьте латексную или резиновую перчатку. Потрите поверхность рукой в перчатке, чтобы собрать волосы.

Для усиления эффекта можно слегка увлажнить поверхность. При необходимости повторите весь процесс.

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Сбрызните лаком шторы

Также лак для волос пригодиться и после стирки штор. Это поможет разгладить их намного быстрее.

Все, что вам нужно сделать — это повесить мокрые шторы на карниз сразу же после окончания стирки. Их собственный вес потянет ткань вниз, и складки начнут расправляться. Далее сбрызните всю штору лаком для волос. Делайте это с расстояния 20 см, чтобы не оставить некрасивых пятен.

Дело в том, что спрей сохранит ваши шторы прямыми и создаст на их поверхности защитный слой, который не позволит пыли и грязи оседать на них в течение длительного времени.

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