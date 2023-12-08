Зачем сбрызгивать бумажное полотенце лаком для волос? Вот как поможет при уборке
Лак для волос не только отлично фиксирует прическу, но и помогает справиться с домашними проблемами. Как и кому поможет во время уборки?
Оказывается, это отличный заменитель валика для одежды. Именно с его помощью можно убрать шерсть собаки или кошки, оставленную на диванах, креслах, коврах и т.д.
Кроме лака, вам понадобится бумажное полотенце или салфетка. Порядок действий следующий:
- Нанесите на бумажное полотенце лак для волос.
- Протрите им поверхности, покрытые шерстью домашних животных.
Так, на удаление шерсти домашних животных уйдет всего несколько секунд.
Еще одно альтернативное решение для удаления волос с мебельной обивки без применения химических средств — надеть латексную или резиновую перчатку. В этом случае не нужны дополнительные чистящие средства. Скопления ворсинок и так быстро исчезнут с поверхности мебели.
- Наденьте латексную или резиновую перчатку.
- Потрите поверхность рукой в перчатке, чтобы собрать волосы.
Для усиления эффекта можно слегка увлажнить поверхность. При необходимости повторите весь процесс.
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Сбрызните лаком шторы
Также лак для волос пригодиться и после стирки штор. Это поможет разгладить их намного быстрее.
Все, что вам нужно сделать — это повесить мокрые шторы на карниз сразу же после окончания стирки. Их собственный вес потянет ткань вниз, и складки начнут расправляться. Далее сбрызните всю штору лаком для волос. Делайте это с расстояния 20 см, чтобы не оставить некрасивых пятен.
Дело в том, что спрей сохранит ваши шторы прямыми и создаст на их поверхности защитный слой, который не позволит пыли и грязи оседать на них в течение длительного времени.
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А еще лак для волос может помочь убрать пыль с мебели. Об этом Телеграф писал ранее.
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