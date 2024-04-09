В Гродно зацвела настоящая белорусская "сакура"

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Опубликовано: 09.04.2024 09:42 , Обновлено: 09.04.2024

Аллея сакуры, заложенная в минувшем году в Гродно, зацвела в парке им. Жилибера. Жительница Гродно поделилась видеозаписью весеннего явления в TikTok.

[info_b]Сакура — это собирательное название для различных сортов вишни в Японии. Сегодня она насчитывает около 600 разновидностей.[/info_b]

Цветет дерево сакуры недолго, всего 7–10 дней в зависимости от погоды.

В Гродно полюбоваться на цветущие деревья можно сразу за скамьей возлюбленных на берегу Городничанки. Аллею сакуры там заложили в минувшем году в честь Года Мира и созидания.

Гродно — неединственный город, где можно полюбоваться на цветение сакуры. Также она произрастает в Центральном ботаническом саду, Сендайском сквере, парке Дружбы народов и других местах Минска.

К слову, различные сорта сакуры доступны для продажи в питомниках растений в Беларуси. Стоимость саженцев варьируется от 15 до 20 рублей