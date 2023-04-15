Почему яйца нельзя сочетать с майонезом и картошкой? Диетологи объяснили, к чему это приведет
Яйца — это не только символ Пасхи, но и ингредиент самых важных блюд. А для некоторых людей — даже основа завтрака. Но не все знают, что с рядом продуктов яйца сочетать не следует. В противном случае можно серьезно навредить своему здоровью. А какой сочетание самое лучшее?
Многие диетологи считают яйца идеальным продуктом. Они богаты белком и ценными питательными веществами, а также содержат мало жира. Поэтому их могут употреблять люди, сидящие на диете, спортсмены, диабетики и вегетарианцы. Для тех, кто не ест мяса, они даже должны стать основным продуктом питания.
Яйца содержат такие питательные вещества, как:
- витамин А;
- витамины группы В;
- витамин D;
- витамин Е;
- витамин K;
- фосфор;
- цинк;
- марганец;
- йод;
- селен;
- натрий;
- калий;
- железо.
Доказано, что яйца снижают риск сердечных заболеваний, предотвращают метаболический синдром, обладают антиоксидантным действием, укрепляют зрение и поддерживают работу мозга.
Что нельзя есть вместе с яйцами?
Хотя яйца, безусловно, являются одним из самых полезных продуктов питания, в некоторых сочетаниях они теряют свои свойства и даже могут быть вредны, передает Interia. Существует несколько комбинаций, которых лучше избегать:
- яйца и рыба — авидин, содержащийся в яйцах, может нейтрализовать витамин B7 из жирной рыбы;
- яйца и рис — при сочетании они теряют свои ценные свойства;
- яйца и картофель — картофель может препятствовать усвоению железа и кальция из яиц. Кроме того, они долгое время остаются в желудке;
- яйца и молоко — в сочетании они теряют свои ценные свойства;
- яйца и сыр — избыток животного белка может трудно перевариваться;
- яйца и груши, виноград, абрикосы, сливы, яблоки или арбуз — такое сочетание может привести к проблемам с пищеварением;
- яйца и масло, сливки или майонез — такое сочетание замедляет переваривание жиров.
Можно ли сочетать яйца с хлебом?
Одно из самых популярных и, для многих людей, самых вкусных сочетаний — это яйцо и хлеб. Большинство из нас едят яйца вкрутую, всмятку или омлет в сочетании с любимым хлебом. Это полезный и вкусный дуэт, особенно если заменить белый хлеб цельнозерновым или из цельнозерновой муки.
Яйца и помидор
Дуэт яйца и помидора также является одним из самых популярных сочетаний. В конце концов, нет недостатка в поклонниках яичницы на масле с помидорами.
Диетологи убеждены, что яйца можно успешно сочетать с помидорами — как сырыми, например, на бутерброде или в салате, так и тушеными.
С чем еще можно есть яйца?
Яйца — богатый источник многих питательных веществ, но в них не хватает клетчатки и углеводов. Поэтому чаще всего их следует сочетать именно с ними. Сочетая яйца с хлебом, предпочтительно цельнозерновым, овсянкой и овощами, мы можем создать полноценный и сытный обед, который должен стать регулярной частью нашего рациона.
Яйца также можно успешно сочетать с:
- фруктами;
- бобовыми;
- натуральным йогуртом;
- злаками и орехами.
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