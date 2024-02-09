Белый мишка в "ледяной постели" покорил интернет. В Лондоне показали топ-5 лучших фото дикой природы 2023 года

📷 Фото

Опубликовано: 09.02.2024 16:16 , Обновлено: 10.07.2024

В Лондоне показали пять самых лучших фотографий дикой природы, которые по итогам зрительского голосования отобрали организаторы одного из самых старых и престижных в мире конкурсов природы Wildlife Photographer of the Year ("Фотограф года дикой природы"). В этом году сердца зрителей покорил спящий белый медведь, попавший в объектив камеры британского фотографа Нимы Сарихани у норвежского архипелага Шпицберген.

Снимок, получивший название “Ледяная постель”, организаторы конкурса (а занимается лим ондонский Музей естественной истории) отобрали конкурс из 49 957 работ из 95 стран мира. По словам самого автора, снимок наглядно показывает людям, как быстро тают ледники из-за глобального повышения температуры и, судя по комментариям в соцсети X, зрители посыл фотографа поняли правильно.

“Красиво! До слёз! Это напоминание о провоцируемом нами климатическом хаосе и утрате природы такой, какой мы ее знаем, и о том, что наши внуки никогда не смогут увидеть красоту нашей планеты!”, - написала под постом с фотографией-победителем одна из пользовательниц соцсети.

Организаторы конкурса продемонстрировали и другие снимки, попавшие в топ-5 “лучших фотографий дикой природы” 2023 года, по версии зрителей.

“Желе Авроры”, Аудун Рикардсен (Норвегия)

“Мурмурация скворцов”, Даниэль Денческу (Германия/Румыния)

“Счастливая черепаха”, Цахи Финкельштейн (Израиль)

“Совместное воспитание”, Марк Бойд (Кения)