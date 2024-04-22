В ГАИ Минска показали видео столкновения четырёх авто на перекрестке

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Опубликовано: 22.04.2024 07:55 , Обновлено: 22.04.2024

Днём в воскресенье, 21 апреля, на одном из перекрёстков в Минске столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Как заявили в столичной Госавтоинспекции, причиной аварии стал "выезд на красный" легкового Peugeot.

Сама авария произошла около 14:55 на перекрёстке напротив дома №37 по Логойскому тракту. По предварительным данным инспекторов, виновником ДТП стал 30-летний водитель Peugeot. Именно он, судя по кадрам момента столкновения, выехал на запрещающий сигнал светофора.

Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения. Вечером видео опубликовали в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как видно по записи, Peugeot не успел проскочить перекрёсток, когда загорелся красный сигнал и протаранил два авто марки Volkswagen и одно - марки Toyota.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, однако сами автомобили получили серьёзные повреждения.

В связи с аварией сотрудники ГАИ напомнили водителям о необходимости внимательно следить за сигналами светофоров при проезде перекрестков.