Эксперты назвали худшую программу в стиральной машине. Какую не включать, чтобы сэкономить?

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Опубликовано: 30.04.2024 16:49 , Обновлено: 30.04.2024

Стиральная машина - это прибор, который потребляет много электричества. При этом стирка - это расходы еще и на воду и моющие средства. Кроме того, британские исследователи выявили одну популярную программу, которая увеличивает расходы на оплату счетов. Как сэкономить на стирке?

Температура стирки

Многие из нас уверены, что только стирка при высоких температурах может эффективно очистить одежду и другие ткани, которые попадают в стиральную машину. Однако важно понимать, что перегрев не только не нужен для того, чтобы привести вещь в порядок, но и значительно повышает энергопотребление при стирке.

Эксперты, которые внимательно изучают привычки, связанные с повседневными домашними делами, предостерегают от стирки при температуре 40°C. Хотя многим она кажется оптимальной, это вовсе не лучший выбор

. Стирка при 30°C дает те же результаты, но позволяет сэкономить деньги. Оказывается, на нагрев воды в стиральной машине до 40°C тратится почти в два раза больше энергии, чем на стирку при температуре на 10° ниже.

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Худшая программа в стиральной машине

Исследователи из британского Университета Ньюкасла внимательно изучили одну из наиболее часто выбираемых программ. Их результаты показали, что стирка на программе, предназначенной для деликатных тканей, - это короткий путь к увеличению счетов. Кроме того, они придали большое значение негативному воздействию этой привычки на окружающую среду.

Программа для деликатных тканей требует много воды. Если мы будем полагаться в основном на нее, то со временем заметим тревожное увеличение счетов.

Оказывается, это связано с высокой интенсивностью выделения микроволокна из одежды - особенно из синтетических материалов. Было подсчитано, что во время “щадящей” программы от полиэфирной ткани отделилось 1,4 миллиона волокон. Это на 600 000 больше, чем при использовании программы для хлопка.

В ходе исследования стало ясно, что микроскопические волокна отделяются не из-за скорости отжима. Большой объем воды, используемый при деликатной стирке, теоретически должен защищать одежду от повреждений. Однако, поскольку при этом значительно увеличивается количество теряемых микроволокон, можно с полной уверенностью сказать, что это не идет на пользу одежде.

Кроме того, она увеличивает выброс пластика, который в конечном итоге оказывается в природных водоемах. Это необходимо учитывать, особенно когда в барабан стиральной машины попадают нейлоновые, полиэстеровые и акриловые ткани.

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Как сэкономить при стирке?

Трудно представить себе жизнь без стиральной машины. К сожалению, многие из нас пользуются этим прибором совершенно свободно. Однако беззаботность заканчивается, когда мы замечаем растущие счета за электричество и воду. Между тем, простые изменения в повседневных привычках позволят значительно сократить расходы.

Как уже говорилось, старайтесь стирать при минимально возможной температуре. Используйте функцию предварительной стирки только при сильных загрязнениях. Эта функция может увеличить стоимость всей стирки на 20 процентов. Старайтесь заполнять машину как можно больше, но не перегружать ее. Запускать машину для стирки трех рубашек - большое расточительство. Следите за техническим состоянием машины. Регулярная очистка стиральной машины от накипи необходима для ее правильной и экономичной работы. Толстые отложения накипи на нагревательном элементе не только приводят к сбоям в работе, но и затрудняют эффективный нагрев воды.

Ранее Telegraf.news писал, что иногда бывает так, что стиральная машина «убегает» или «прыгает» при стирке, особенно при отжиме. Большинство людей не совсем понимают, так и должно быть или это признак того, что происходит что-то неладное. Стоит помнить, что «прыгающая» стиральная машина быстрее изнашивается и легче ломается. Почему это происходит и как с этим бороться?

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