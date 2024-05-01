Можно ли пить чай с "плёнкой" на поверхности? Учёные рассказали, что это такое

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Опубликовано: 01.05.2024 18:11 , Обновлено: 17.05.2024

Свежий, правильно приготовленный чай радует прозрачностью и своим насыщенным цветом. Но что происходит с напитком спустя время, когда на его поверхности образуется матовая плёнка? Учёные рассказали, как от этого избавиться, и опасен ли такой чай для организма.

Чай — один из самых популярных напитков. Он не только имеет прекрасный вкус, но и обладает рядом преимуществ. В зависимости от сорта и способа приготовления чай может успокаивать или возбуждать, обеспечивать ценными питательными веществами, способствовать пищеварению, улучшать концентрацию и, конечно, утолять жажду.

Если вы часто пьёте этот напиток, возможно, время от времени вы замечали на поверхности непонятный налёт… Плёнка как будто напоминает пролитое пятно от бензина. Поэтому неудивительно, что мы с подозрением смотрим на такой напиток. Так пить или не пить?

На самом деле, причин для беспокойства нет. Это не что иное, как обычная химическая реакция, совершенно естественная и безвредная. Полифенолы в чае реагируют с карбонатом кальция, который содержится в воде. Однако это явление происходит только при определённых условиях. Если у вас очень мягкая вода, вы, возможно, никогда не заметите осадка. И напротив, люди, у которых из крана течёт жесткая вода, часто могут иметь такой налёт. Однако не стоит бояться ни плёнки, ни жёсткой воды. На самом деле такой чай может быть даже полезнее, потому что он содержит необходимые минералы, которые, в свою очередь, положительно влияют на зубы и кости. Если осадок вам категорически не нравится, просто отфильтруйте воду из-под крана или добавьте в чай ломтик лимона. Это должно решить проблему.

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