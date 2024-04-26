Натрите на терке и добавьте в фарш. Эта добавка сделает котлеты еще вкуснее

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Опубликовано: 26.04.2024 07:00 , Обновлено: 24.04.2024

Если вы любите котлеты из мясного фарша, но хотите разнообразить блюдо, то этот рецепт для вас. Благодаря одной добавке они получаются еще вкуснее. Этот натёртый продукт добавит привычным котлетам неповторимую изюминку. Какие продукты еще понадобятся?

Котлеты из фарша часто появляются на наших столах. А все потому, что они вкусные и быстро готовятся. Поэтому, если вы любите это блюдо, стоит познакомиться с этим рецептом.

Весь секрет вкуса кроется в тертых шампиньонах, которые добавляются в мясную смесь. Котлеты тают во рту и на вкус просто великолепны. Они придутся по душе на семейных ужинах.

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Как приготовить котлеты из фарша с тертыми шампиньонами?

Ингредиенты:

600 г фарша из лопатки;

5 столовых ложек панировочных сухарей;

1 яйцо;

1 луковица;

400 г шампиньонов;

соль;

перец.

Способ приготовления

Положите фарш в миску и разбейте в него яйцо. Натрите грибы и добавьте в миску. Добавьте панировочные сухари, соль и перец, а также мелко нарезанный лук.

Тщательно перемешайте ингредиенты. Обмакните в панировочные сухари и обжарьте на хорошо разогретом масое. Когда котлеты подрумянятся, добавьте немного воды и готовьте их еще несколько минут, накрыв крышкой.

Котлеты можно подать с картофелем, свеклой или любимым салатом.

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