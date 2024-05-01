Учёные назвали породы собак, которых чаще других кусают клещи. А ваш питомец в списке?

Опубликовано: 01.05.2024 17:07 , Обновлено: 01.05.2024

Учёные из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании выяснили, что дизайнерские породы собак наиболее подвержены укусам клещей. К ним относятся животные, которых вывели путём скрещивания двух и более собак разных пород. Делается это в основном из коммерческих соображений.

В ходе исследования учёные обнаружили, что у дизайнерских пород в целом риск заражения клещами в 1,81 раза выше, чем у обычных собак, пишет британское издание Sky News. Речь идёт о тех породах, которые произошли от пуделя, а именно:

кавапу;

кокапу;

голдендудль;

кавашон.

Также учёные выяснили: несмотря на то, что новые дизайнерские породы имеют наиболее высокий риск заражения клещами, у других видов также имеется эта предрасположенность. К ним относятся:

керн-терьер;

обычный пудель;

парсон-рассел-терьер;

золотистый ретривер;

цвергшнауцер.

А вот у стаффордширского бультерьера, ротвейлера, чихуахуа и английского бульдога шансы заразиться клещами гораздо меньше, утверждают учёные.

“Владельцы собак пуделевой породы должны осознавать необходимость регулярно проверять своих собак на наличие клещей и, возможно, следить за тем, чтобы шерсть у них была максимально короткой”, — подчеркнули авторы исследования.

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