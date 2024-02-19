Как выглядят реальные мутанты Чернобыля? Учёные рассказали о четырех новых видах с "суперспособностями"

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Опубликовано: 19.02.2024 09:29 , Обновлено: 19.02.2024

Какое влияние оказало 30-километровая зона отселения вокруг Чернобыля на дикую природу, которая сейчас там процветает? Ученые заявили, что некоторые животные мутировали и теперь отличаются от своих собратьев вне территории отчуждения. Некоторые обрели даже "сверхспособности".

После взрыва Чернобыльской АЭС в 1986 году советские власти создали вокруг места аварии Чернобыльскую зону отчуждения - 30-километровый кордон, куда доступ был запрещен из-за радиационного загрязнения. Зато эти территории стали пристанищем для дикой природы - от одичавших собак до диких лошадей.

Впрочем, хотя радиационный фон там в 100 раз выше, чем обычно, но ученые до сих пор спорят о том, насколько сильно повлияла радиация на природу (по сравнению с другими факторами, такими как отсутствие людей).

На самом деле для людей прогулка по Зоне относительно безопасна, и ее даже посещают туристы (и люди все еще работают на Чернобыльской АЭС). Туристов предупреждают, что в “горячих точках” в глуши все еще есть сильно фонящие места, и советуют не есть рыбу или грибы, которые растут в лесах рядом с Чернобылем. Да и сама сама Чернобыльская АЭС оставалась открытой, а другие реакторы вырабатывали электроэнергию до 2000 года.

Черные лягушки

Лягушки вокруг разрушенной атомной станции стали темнее, что, по мнению исследователей, стало реакцией на радиационные очаги в “зоне”.

Появление черной кожи у лягушек ученые назвали “быстрой эволюцией”. Исследователи полагают, что период “быстрой эволюции”, возможно, наступил сразу после самой аварии, когда уровень радиации был самым высоким.

В 2016 году исследователи написали в The Conversation: “Наша работа показывает, что чернобыльские древесные лягушки имеют гораздо более темную окраску, чем лягушки, пойманные в контрольных районах за пределами зоны. Как мы выяснили в 2016 году, некоторые из них черные как смоль. Эта окраска не связана с уровнями радиации, которые лягушки испытывают сегодня и которые мы можем измерить у всех особей… Темная окраска типична для лягушек, обитавших в наиболее загрязненных районах или вблизи них во время аварии”.

Супербактерии

Было обнаружено, что бактерии, живущие на крыльях бабочек в Чернобыле, оказались более устойчивы к воздействию гамма-излучения. Бактерии из Чернобыля смогли размножаться и процветать под жёстким излучением, что не умеют представители этого же вида из других мест.

Устойчивые к раку волки

Волки-мутанты, бродящие по пустошам Чернобыля, развили то, что можно было бы назвать “сверхспособностью” - и это может спасти человеческие жизни. Исследователи обнаружили, что животные в Чернобыльской зоне эвакуации (CEZ) имеют генетически измененную иммунную систему, которая демонстрирует устойчивость к раку.

Исследователи изучили генетические различия между ДНК мутировавших волков в радиусе в Чернобыльской зоне и тех, кто находится за ее пределами. Анализ показал, что в ряде их генов, которые связаны с раком, были обнаружены новые мутации, предполагающие, что они эволюционировали для защиты от радиации.

Есть надежда, что открытие может проложить путь экспертам для выявления мутаций у людей, которые снижают риск развития рака. В настоящее время исследователи работают над тем, чтобы выяснить, могут ли эти гены помочь людям, больным раком.

В 2014 году Кара Лав, биолог-эволюционист из Принстонского университета, отправилась в Зону с командой исследователей, чтобы понять, как животные смогли пережить вызывающую рак радиацию.

Лав и ее команда взяли образцы крови у волков и надели на них GPS-ошейники с дозиметрами радиации, чтобы в режиме реального времени измерять, где они находились, и уровни их радиационного облучения. “Мы получаем измерения в режиме реального времени о том, где они находятся и какой степени [радиации] они подвергаются”, - рассказала Лав.

Новая порода собак

В настоящее время в Чернобыльской зоне живут тысячи одичавших собак, многие из которых происходят от домашних питомцев, брошенных, когда люди бежали из этого района после катастрофы 1986 года.

Исследование, проведенное учеными Университета Южной Каролины, проанализировало ДНК 302 диких собак вблизи электростанции и обнаружило значительные отличия ДНК от других популяций собак, [link href=“https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13087047/The-mutants-Chernobyl-radiation-exposure-forced-animals-mutate-incredible-ways-survive-creating-black-frogs-cancer-resistant-wolves-NEW-species-dog.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Daily Mail.

Дальнейшие исследования покажут, насколько сильно радиация повлияла на генетические различия (по сравнению с другими факторами, такими как инбридинг).

Соавтор исследования Элейн Острандер, эксперт по геномике собак из Национального исследовательского института генома человека, рассказала в интервью The New York Times, на какие вопросы предстоит ответить исследователям: “Есть ли у них приобретенные мутации, которые позволяют им успешно жить и размножаться в этом регионе? С какими проблемами они сталкиваются и как они справляются генетически?”