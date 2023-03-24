Telegraf.news
ru

Из чего на самом деле делают рыбные палочки? Вот что белорусам нужно искать на этикетке, чтобы выбрать настоящие

Из чего на самом деле делают рыбные палочки? Вот что белорусам нужно искать на этикетке, чтобы выбрать настоящие
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Классический полуфабрикат рыбные палочки делают с использованием мяса белой рыбы, такой как треска, хек, пикша, акула или минтай, в кляре или панировке. Они обычно продаются в отделах замороженных продуктов в супермаркетах. Но могут ли рыбные палочки, продаваемые в нашей стране, заменить морскую рыбу в рационе белорусов?

Термин “рыбные палочки” впервые встретили в рецепте, опубликованном в популярном британском журнале в 1900 году, и это блюдо часто считается символом Соединенного Королевства. На протяжении всего 20-го века этот полуфабрикат претерпел большие изменения. Если вначале это было исключительно филе (чаще всего трески) в панировке, то потом палочки стали делать из фарша.

Как вы уже знаете, среднестатистическому белорусу рекомендуется есть рыбу два раза в неделю. И такое блюдо, как рыбные палочки, могло бы помочь справляться с этим требованием.

В той же Великобритании исследование организации по охране морей показало, что это блюдо — один из самых дешевых и экологичных способов есть морскую рыбу. Но, есть ли в рыбных палочках, что продаются в Беларуси морская рыба? Или повторяется история с крабовыми палочками?

Из чего на самом деле делают крабовые палочки? Появилось видео с завода

Из чего делают рыбные палочки в Беларуси?

Все, конечно, зависит от производителя. Но даже самые дешёвые рыбные палочки (как правило, привезенные из России от малоизвестных производителей) в магазинах низких цен содержат мясо рыбы. Правда, пожарив их, вы можете обнаружить, что вкус больше похож на подошву обуви, чем на рыбу. Все потому, что там рыбы меньше, чем нужно, а вот растительной клетчатки больше (например, волокон пшеницы).

Однако знакомые белорусам компании стараются готовить это блюдо повкуснее.

Вот стандартный состав типичных хороших рыбных палочек от одного из известных в Беларуси брендов:

фарш рыбный, вода, панировка (сухари панировочные, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный), соль, приправы, специи, усилитель вкуса и аромата Е621.

А вот состав рыбных палочек подешевле:

рыбный фарш (вода, фарш рыбный, соль, смесь пряностей, специи, растительные волокна и белок (горох, картофель)), панировка (сухари панировочные (пшеничная мука, соль, дрожжи, паприка, куркума, пищевые добавки: краситель Е160б, разрыхлитель Е503 (ii)), масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный).

В последних почему-то рыбным фаршем называют смесь воды, рыбы и картошки. А дрожжи-то зачем закинули?

Как понять, есть ли в рыбных палочках рыба?

Самый простой способ определить, являются ли “рыбные палочки” на самом деле рыбными такой:

Ищите на упаковке строку, где пишут о содержании белков и углеводов. Все дело в том, что рыба - белковый продукт. А значит и палочки из нее должны содержать больше белка. В хороших палочках его не менее 11-12 грамм на 100 грамм продукта. Если видите на упаковке, что белков 5-9 грамм, то дело плохо.

Также обратите внимание на панировку. Так проще, если покупаете на развес, где бумажка с составом и пищевой ценностью может просто затеряться на прилавке. Обсыпка должна быть светло-бежевой, а не ярко оранжевой. Ведь пшеничные сухари не могут выглядеть как апельсин. Если палочки слишком яркие - там явно переборщили с красителем. А значит велика вероятность, что и внутри крахмалов, загустителей и консервантов не пожалели.

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

Полезны ли рыбные палочки?

Если рыбные палочки настоящие, то есть, они действительно сделаны из рыбы, то они могут принести пользу.

Например, качественный продукт улучшает здоровье костей, зубов и десен. Кроме того, благодаря содержащимся в нем минералам и витаминам, он обостряет мозг и делает человека бодрее. Рыбий белок способствует развитию и восстановлению организма.

Йод в рыбных палочках поддерживает здоровье щитовидной железы. В 150 г продукта содержится достаточно йода для улучшения работы системы обмена веществ.

Жирная кислота Омега-3 снижает вероятность сердечных заболеваний и инсульта. Ведь жирная рыба, такая как треска и лосось, натуральная морская рыба, богата омега-3 жирными кислотами. Благодаря им мозг функционирует на оптимальном уровне.

Витамин В12 преобразует жиры и белки в энергию. Этот важный элемент помогает предотвратить появление раковых клеток. Порция рыбных палочек весом 150 г может содержать 63% витамина В12.

Вред рыбных палочек

Однако есть и минусы в употреблении рыбных палочек. Чрезмерное их употребление разжижает кровь. А еще готовые палочки усиливают процесс ожирения.

Зачем вымачивать селедку в кипяченом пиве? Вот как готовят рыбу в Польше

Темы: