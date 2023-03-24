Из чего на самом деле делают рыбные палочки? Вот что белорусам нужно искать на этикетке, чтобы выбрать настоящие

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Опубликовано: 24.03.2023 10:43 , Обновлено: 11.09.2023

Классический полуфабрикат рыбные палочки делают с использованием мяса белой рыбы, такой как треска, хек, пикша, акула или минтай, в кляре или панировке. Они обычно продаются в отделах замороженных продуктов в супермаркетах. Но могут ли рыбные палочки, продаваемые в нашей стране, заменить морскую рыбу в рационе белорусов?

Термин “рыбные палочки” впервые встретили в рецепте, опубликованном в популярном британском журнале в 1900 году, и это блюдо часто считается символом Соединенного Королевства. На протяжении всего 20-го века этот полуфабрикат претерпел большие изменения. Если вначале это было исключительно филе (чаще всего трески) в панировке, то потом палочки стали делать из фарша.

Как вы уже знаете, среднестатистическому белорусу рекомендуется есть рыбу два раза в неделю. И такое блюдо, как рыбные палочки, могло бы помочь справляться с этим требованием.

В той же Великобритании исследование организации по охране морей показало, что это блюдо — один из самых дешевых и экологичных способов есть морскую рыбу. Но, есть ли в рыбных палочках, что продаются в Беларуси морская рыба? Или повторяется история с крабовыми палочками?

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Из чего делают рыбные палочки в Беларуси?

Все, конечно, зависит от производителя. Но даже самые дешёвые рыбные палочки (как правило, привезенные из России от малоизвестных производителей) в магазинах низких цен содержат мясо рыбы. Правда, пожарив их, вы можете обнаружить, что вкус больше похож на подошву обуви, чем на рыбу. Все потому, что там рыбы меньше, чем нужно, а вот растительной клетчатки больше (например, волокон пшеницы).

Однако знакомые белорусам компании стараются готовить это блюдо повкуснее.

Вот стандартный состав типичных хороших рыбных палочек от одного из известных в Беларуси брендов:

фарш рыбный, вода, панировка (сухари панировочные, масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный), соль, приправы, специи, усилитель вкуса и аромата Е621.

А вот состав рыбных палочек подешевле:

рыбный фарш (вода, фарш рыбный, соль, смесь пряностей, специи, растительные волокна и белок (горох, картофель)), панировка (сухари панировочные (пшеничная мука, соль, дрожжи, паприка, куркума, пищевые добавки: краситель Е160б, разрыхлитель Е503 (ii)), масло рапсовое, мука пшеничная, крахмал пшеничный).

В последних почему-то рыбным фаршем называют смесь воды, рыбы и картошки. А дрожжи-то зачем закинули?

Как понять, есть ли в рыбных палочках рыба?

Самый простой способ определить, являются ли “рыбные палочки” на самом деле рыбными такой:

Ищите на упаковке строку, где пишут о содержании белков и углеводов. Все дело в том, что рыба - белковый продукт. А значит и палочки из нее должны содержать больше белка. В хороших палочках его не менее 11-12 грамм на 100 грамм продукта. Если видите на упаковке, что белков 5-9 грамм, то дело плохо.

Также обратите внимание на панировку. Так проще, если покупаете на развес, где бумажка с составом и пищевой ценностью может просто затеряться на прилавке. Обсыпка должна быть светло-бежевой, а не ярко оранжевой. Ведь пшеничные сухари не могут выглядеть как апельсин. Если палочки слишком яркие - там явно переборщили с красителем. А значит велика вероятность, что и внутри крахмалов, загустителей и консервантов не пожалели.

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Полезны ли рыбные палочки?

Если рыбные палочки настоящие, то есть, они действительно сделаны из рыбы, то они могут принести пользу.

Например, качественный продукт улучшает здоровье костей, зубов и десен. Кроме того, благодаря содержащимся в нем минералам и витаминам, он обостряет мозг и делает человека бодрее. Рыбий белок способствует развитию и восстановлению организма.

Йод в рыбных палочках поддерживает здоровье щитовидной железы. В 150 г продукта содержится достаточно йода для улучшения работы системы обмена веществ.

Жирная кислота Омега-3 снижает вероятность сердечных заболеваний и инсульта. Ведь жирная рыба, такая как треска и лосось, натуральная морская рыба, богата омега-3 жирными кислотами. Благодаря им мозг функционирует на оптимальном уровне.

Витамин В12 преобразует жиры и белки в энергию. Этот важный элемент помогает предотвратить появление раковых клеток. Порция рыбных палочек весом 150 г может содержать 63% витамина В12.

Вред рыбных палочек

Однако есть и минусы в употреблении рыбных палочек. Чрезмерное их употребление разжижает кровь. А еще готовые палочки усиливают процесс ожирения.

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