Добавьте в кофе эти две специи и ваш мозг заработает на полную мощность

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.04.2024 16:15 , Обновлено: 30.04.2024

Общеизвестно, что кофе сам по себе обладает стимулирующими свойствами и придаёт энергию. Однако мало кто знает, что добавление некоторых ингредиентов может значительно усилить полезные свойства этого популярного напитка. Попробуйте приготовить "золотой латте" с добавлением куркумы и перца.

Вкус кофе хорошо сочетается со специями. В него популярно добавлять корицу, кардамон и имбирь. У сладкой ванили тоже есть свои сторонники. Однако есть и очень недооценённые рецепты кофе с добавками. Расскажем вам о приготовлении кофе с добавлением куркумы.

Кофе с куркумой

Мы больше всего ценим кофе, потому что он стимулирует и придает энергии. Также он хорошо влияет на нервную систему и улучшает концентрацию внимания. Именно поэтому многие начинают свой день с этого напитка.

Вы можете пробовать приготовить кофе с куркумой. Этот рецепт называют «золотым латте» и у него появляется всё больше сторонников.

Как это приготовить?

«Золотой латте» готовится с применением коровьего либо растительного молока. В первом случае предпочтительная жирность продукта - 2-3,2 процента.

Что потребуется?

кофе молотый - 2 ч.л;

молоко - 50-70 мл;

куркума - 1 ч. л;

корица молотая - 0,5 ч.л;

перец черный молотый - 1 щепотка;

сахар - по вкусу;

соль - 1 щепотка;

вода - 300 мл.

Сварите молотый, или заварите растворимый кофе. Нагрейте молоко и когда оно станет горячим всыпьте в него куркуму, молотую корицу и щепотку соли. Тщательно размешайте венчиком, чтобы в нём не осталось крупинок. В горячее молоко со специями влейте горячий кофе и сразу же тщательно перемешайте. “Золотой латте” готов.

По желанию вы можете добавить щёпотку молотого перца и сахара по вкусу.

Приготовить такой напиток совсем не сложно. Это будет полезно для снижения слишком высокого уровня сахара и холестерина в крови. Сочетание кофе и куркумы также рекомендуется при похудении. «Золотой латте» можно употреблять и после слишком обильного приема пищи, поскольку он ускоряет обмен веществ и облегчает пищеварение.

Такой напиток благоприятно воздействует и на настроение, т. к. куркумин оказывает антидепрессивное действие, а кофеин – стимулирующее. Вместе они создают ощутимый эффект.

Добавление чёрного перца ещё больше усилит свойства куркумина. Содержащееся в нём вещество пиперин играет важную роль в обмене веществ, регулирует метаболизм, повышает активность аминокислот в кишечнике.

Ранее Telegraf.news писал о том, что один из активных пользователей соцсетей и, судя по всему, ярый кофеман опубликовал видео, которое набрало больше двадцати миллионов просмотров. Казалось бы, ничего экстраординарного, но как же красиво! Посмотрите и вы, вдруг захочется позвать кого-нибудь на чашечку кофе?..

«Аж в носу запахло» — Видео с приготовлением кофе набрало более 20 миллионов просмотров