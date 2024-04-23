Чем обработать растения на огороде от вредителей? Эти средства помогут вырастить здоровый и богатый урожай

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Опубликовано: 23.04.2024 10:01 , Обновлено: 16.07.2024

Чтобы будущий урожай с огородных грядок достался вам, а не вредителям, нужно начинать защищать посевы уже сейчас. Можно применять магазинные препараты или обойтись средствами собственного приготовления.

Какие вредители угрожают растениям на огороде

В число самых распространенных вредителей входят:

паутинный клещ;

майский жук (хрущ);

белокрылка;

колорадский жук;

тля;

кроты;

проволочник;

слизни.

О том, как избавиться на участке от кротов и тли, Telegraf.news писал ранее.

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А чем же обработать огородные культуры от остальных непрошенных гостей?

[info_b]Совет: делайте комплексные обработки огородных культур, поскольку большинство вредителей проходят несколько циклов развития, а личинки некоторых, например, майского хруща или проволочник, способны зимовать под землёй.[/info_b]

Когда проводить обработку участка от вредителей?

Вредители начинают просыпаться с первыми тёплыми днями, но конкретные сроки зависят от каждого региона. Опытные огородники за сезон рекомендуют провести не менее четырёх обработок посадок. Если огородные культуры внезапно атаковал вредитель, проведите внеплановую обработку, выбрав нужный препарат в зависимости от «врага».

[info_b]Важно: если на следующий день после обработки огородных растений от вредителей прошёл даже небольшой дождь, опрыскивание нужно будет повторить.[/info_b]

Чем обрабатывать огородные культуры от вредителей?

С небольшим количеством вредителей можно справиться народными средствами, а для спасения сильно заражённых растений придётся применять магазинные препараты.

Паутинный клещ

С этим вредителем знакомы и огородники, и те, кто выращивает комнатные цветы. Сложность борьбы с ним заключается в том, что паутинный клещ очень мелкий, и обнаруживают его, как правило, когда на растении появляются явные признаки поражения вредителем. Кроме того, клещ быстро размножается и заражает рядом стоящие растения.

Чтобы избавиться от вредителя, потребуется провести не менее трёх обработок растений акарицидными средствами, например, «Вермитеком».

Перед каждой обработкой нужно осмотреть растения и удалить все поражённые листья. Их нельзя, так как на них находится вредитель. Лучше всего сжигать заражённую листву.

Если после двух-трёх обработок от паутинного клеща не удалось избавиться, нужно сменить акарицид.

Белокрылка

С этим вредителем сталкиваются многие огородники при выращивании растений как в открытом, так и в защищённом грунте. Крошечный белый мотылёк способен стать настоящим кошмаром для огородников и входит в число карантинных насекомых.

Для уничтожения вредителя используют системные инсектициды, такие как «Актара», «Биотлин», «Конфидор», «Децис», «Кинмикс», «Фуфанон Нова». Если случаи заражения белокрылкой в прошлом году были, в новом сезоне первую обработку нужно провести через одну-две недели после высадки рассады. В дальнейшем в течение сезона нужно будет ещё несколько раз обработать посадки.

Неплохо в борьбе с белокрылкой показали себя биопрепараты с энтомопатогенными грибами и спорами бактерий: «Фитоверм», «Биоверт», «Энтолек», «Актофит» и «Актарофит». К ним не возникает привыкания, и они одинаково хорошо уничтожают насекомых в любой стадии развития.

Борьба с белокрылкой — это долгий процесс, который требует системного подхода и постоянного внимания. Обработки растений должны быть регулярными, в течение всего сезона.

Майский жук, медведка и проволочник

У майского хруща опасность представляют крупные и чрезвычайно прожорливые личинки, которые питаются подземными частями растений.

Если на участке хрущей немного, их можно собирать вручную. Взрослые особи прячутся в кучах листьев или под корой деревьев. Чтобы найти и собрать личинок, придётся перекопать почву. Эти же способы применяются и для сбора личинок проволочника и медведки.

Если проблема с майскими жуками становится слишком серьёзной, можно использовать инсектициды. Однако следует помнить, что они могут быть вредными для окружающей среды и полезных насекомых, поэтому их использование должно быть ограничено и проводиться строго по инструкции.

Самые популярные инсектициды для обработки огородных культур от вредителей — «Актара», «Боверин», «Антихрущ», «Террадокс», «Валлар», «Землин».

Эффективны против личинок майских жуков биологические препараты, в состав которых входят споры грибков, патогенные бактерии или яйца червей-нематод. Это природные враги вредителей.

Проволочник — личинка жука‑щелкуна. Они прогрызают ходы в корнеплодах и поедают корни растений.

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Опытные огородники советуют начинать борьбу с вредителем ещё на стадии посадки огородных культур. В почву нужно внести инсектицидные препараты, например, «Медветокс» или «Регент 8002».

Из биологических препаратов овощные грядки можно обработать «Немабактом» или другими средствами, содержащими энтомопатогеннных нематод, которые являются природными врагами насекомых.

Чтобы избавиться от медведки, в начале сезоне посадок нужно внести в почву универсальные гранулы «Медветокс», «Рубеж» или Zarit. Если медведки появятся вновь, обработку нужно будет повторить.

Слизни

Слизни могут доставить много неприятностей в саду и огороде, повреждая растения и плоды.

Для борьбы с ними есть несколько эффективных народных способов:

Приманки — разложите по участку приманки для слизней. Это могут быть кусочки картофеля, моркови или других овощей. Утром соберите приманки вместе со слизнями и уничтожьте их.

— разложите по участку приманки для слизней. Это могут быть кусочки картофеля, моркови или других овощей. Утром соберите приманки вместе со слизнями и уничтожьте их. Уксус — смешайте уксус с водой в равных пропорциях и распылите этот раствор на листья растений. Слизни не любят уксусный запах.

— смешайте уксус с водой в равных пропорциях и распылите этот раствор на листья растений. Слизни не любят уксусный запах. Пивные ловушки — налейте немного пива в небольшие контейнеры и закопайте их в землю так, чтобы верх был на уровне земли. Слизни будут привлекаться запахом пива и тонуть в нём.

— налейте немного пива в небольшие контейнеры и закопайте их в землю так, чтобы верх был на уровне земли. Слизни будут привлекаться запахом пива и тонуть в нём. Растения-репелленты — некоторые растения, такие как лаванда, чеснок, петрушка, розмарин и мята, могут отпугивать слизней своим запахом. Попробуйте посадить их около грядок с огородными культурами.

Также слизней можно собирать вручную рано утром или вечером, когда они наиболее активны. Используйте перчатки, чтобы защитить руки от слизи. Собранных слизней можно уничтожить, погрузив их в солевой раствор или просто раздавив.

Колорадский жук

Самый действенный способ борьбы с этими вредителями — применение инсектицидов, которые уничтожают не только взрослых особей, но и личинок, и яйца. Например, «Актара», «Сонет», «Искра», «Танрек», «Корадо».

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Народные средства борьбы с вредителями огородных культур

Мыльный раствор

Готовят его из хозяйственного, дегтярного или калийного мыла из расчёта 1 части натёртой стружки мыла на шесть частей воды. Раствором обильно опрыскайте растения, особенно нижнюю часть, а также почву. Проводите опрыскивание каждую неделю, пока вредитель не исчезнет.

Горчичный раствор

Он эффективен против слизней и тли. 150 граммов горчичного порошка разведите в 10 литрах воды, дайте постоять несколько часов и процедите раствор через марлю. Опрыскивайте растения и почву под ними. Повторите обработку через 2-3 дня.

Репелленты

Большинство вредителей не переносят сильные запахи, что можно использовать для борьбы с ними. Хвоя, эвкалипт, календула, чеснок — на их основе можно сделать растворы для опрыскивания, отпугивающие вредителей.

Луковая шелуха

Опытные огородники советуют перед посадкой картофеля, свёклы и моркови класть в лунку луковую шелуху для защиты будущих клубней от личинок майского жука и проволочника.

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Опудривание древесной золой

Ранним утром, когда на растениях есть роса или сразу же после дождя опудрите картофельные посадки сухой древесной золой. Она токсична для взрослых колорадских жуков и их личинок.

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