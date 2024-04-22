Как приготовить простейшие круассаны дома? Понадобится всего 4 ингредиента

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Опубликовано: 22.04.2024 13:39 , Обновлено: 22.04.2024

Приготовление круассанов в домашних условиях может показаться сложной задачей. Однако с этим рецептом вы сможете сделать вкусный десерт очень просто, всего из 4 ингредиентов: три понадобятся для теста, а еще один - это начинка на выбор. Следуя пошаговым инструкциям, вы насладитесь как процессом, так и свежеиспеченными ароматными круассанами.

Круассаны из четырех ингредиентов - одна из лучших выпечек, которые можно сделать в домашних условиях. Мало того, что список продуктов невелик, так еще и в их приготовлении нет ничего сложного. Даже придать им характерную форму несложно - достаточно просто свернуть их в рулет. Это отличный десерт, который понравится всем и который исчезнет в мгновение ока. Даже если вы сделаете их очень-очень много.

Как приготовить тесто для круассанов?

Оно готовится быстро и легко. Для него вам понадобятся:

пшеничная мука;

сметана;

сливочное масло.

[info_b]Сливочное масло должно быть холодным, лучше сразу из холодильника. Предварительно порежьте его на кубики, чтобы потом было легче замешивать тесто.[/info_b]

Сначала в миску всыпьте муку, затем добавьте нарезанное кубиками холодное масло и, наконец, сметану. Разомните ингредиенты пальцами, а затем быстро замесите из них шар. Тесто получается довольно липким, поэтому в процессе замешивания можно подсыпать муки, но не слишком много.

Фото: haps.pl

Заверните тесто в пленку и храните либо в холодильнике около часа, либо в морозильной камере (15-20 минут).

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Разрежьте тесто на треугольники

Когда тесто охладится, достаньте его из холодильника и разделите на четыре или пять частей. Удобнее всего просто разрезать их ножом. Посыпьте рабочую поверхность, доску или силиконовый коврик мукой.

Само тесто можно слегка посыпать мукой, как и скалку. Это также облегчит раскатывание. Важно не раскатывать его слишком тонко, потому что тогда круассаны потеряют свою форму во время выпечки. Придайте им форму круглого пирога. Затем возьмите острый нож (так, чтобы вы действительно резали тесто, а не рвали его) или круглый нож для пиццы и разрежьте раскатанный блин сначала на четыре части, а затем на треугольники.

Из теста получится примерно 50 круассанов. Фото: haps.pl

Они должны быть довольно ровными, но ничего страшного если нет. От размера треугольников будет зависеть, сколько круассанов у вас получится.

Положите чайную ложку выбранной вами начинки на основание каждого треугольника. Уплотните тесто, а затем сверните его от основания к вершине. Так вы получите форму круассана.

Фото: haps.pl

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Поместите в духовку

Выложите круассаны на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте булочки в течение 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

Не волнуйтесь, если во время выпечки часть начинки выльется наружу. Это не повлияет на вкус круассанов, так как большая часть начинки останется внутри.

После выпечки дайте круассанам немного остыть. Затем посыпьте их сахарной глазурью.

[info_b]Совет: если у вас нет сахара для глазури, вы можете растолочь обычный мелкий сахар.[/info_b]

Какую начинку выбрать для круассанов

Вы можете использовать любую начинку, которая вам нравится. Это может быть:

джем;

варенье;

мармелад;

шоколад.

Какие ингредиенты можно заменить?

Фото: haps.pl

Рецепт круассанов можно еще больше упростить и приготовить их из трех ингредиентов. Вместо того чтобы готовить тесто, вы можете использовать покупное слоеное.

Также можно приготовить тесто из двух ингредиентов - пшеничной муки и маскарпоне - и считать начинку третьим ингредиентом.

К слову, сливочное масло можно заменить маргарином. В этом случае вкус круассанов будет немного другим, так как маргарин содержит растительные жиры. Маргарин также должен быть пригоден для выпечки, эта информация должна быть указана на упаковке.

А вместо сметаны можно использовать натуральный или греческий йогурт. Однако важно помнить, что йогурт более жидкий, поэтому измените пропорции, чтобы тесто можно было формовать.

А так как не все могут употреблять пшеничные продукты, поэтому такую муку можно заменить безглютеновой мучной смесью. Однако у безглютенового теста есть свои правила. Оно имеет другую текстуру из-за отсутствия клейковины, что влияет на липкость теста, поэтому вам может понадобиться изменить рецепт.

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