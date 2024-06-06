"Неужели кто-то на это ведётся?" - В TikTok рассказали, почему не стоит оставлять кроксы на солнце. Но поверили не все

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2024 15:19 , Обновлено: 06.06.2024

Пользовательница TikTok показала, что произошло с её обувью популярной фирмы Croks после того, как она оставила их на солнце. Оказалось, под воздействием тепла один крокс существенно уменьшился в размерах. Пользователи соцсети засомневались в реальности произошедшего.

Согласно рассказу девушки, она положила пару обуви просохнуть после мытья на подоконник, после чего обнаружила, что один из кроксов стал меньше на несколько размеров.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни посчитали произошедшее обыденной вещью и написали, что производитель якобы предупреждает о подобном. Кто-то даже привёл примеры похожих ситуаций из своей практики ношения данного вида обуви.

“У меня такой же треш, на пару размеров тапки стали меньше, кто знает им можно вернуть прежний размер?”, - поинтересовался один из комментаторов под видео.

“Сын свои кроксы в стиралку засунул - был 46-й р-р, стал 44-й!”, - рассказал ещё один пользователей.

“У меня парень тоже оставил кроксы в бане. Теперь это мои кроксы”

Другие, напротив, усомнились в увиденном и предположили, что автор видеоролика просто “водит за нос” и показывает обувь из разных пар.

“Она думала что мы тупые и не поймём что это разные кроксы?”, - написал кто-то.

“Прикол. Это же додумалась приклеить ободок и многие поверили”, - вторила ещё одна пользовательница.

“Неужели кто-то на это ведётся?”, - засомневались другая девушка.

Спустя несколько дней после публикации видеоролик собрал более 2, 5 миллионов просмотров и свыше 10 тысяч комментариев. Автор решила доказать неверящим, что произошедшая ситуация - не шутка. Девушка записала ещё одно видео, в котором показала подошвы двух кроксов и попросила обратить внимание сомневающихся на размеры. Они были идентичны.

“Кто не верит пусть свои кроксы оставят на солнышке 30 минут. Посмотрим у них какой размер будет. Лично мои 41-й стали 38”, - резюмировала девушка под вторым виднороликом.

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