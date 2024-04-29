Как избавиться от комаров на участке? Эти 9 способов будут отпугивать их регулярно

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Опубликовано: 29.04.2024 09:50 , Обновлено: 29.04.2024

С весны до осени комары доставляют дискомфорт своим назойливым присутствием. Рассказываем о способах борьбы с надоедливыми насекомыми и мерами профилактики.

Какую опасность представляют комары?

Комары могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как малярия, жёлтая лихорадка, вирус Западного Нила и других вирусных и паразитарных инфекций. Малярия — одно из самых распространённых заболеваний, передаваемых комарами. Кроме того, укусы комаров могут вызывать зуд, раздражение кожи и аллергические реакции.

Как избавиться от комаров на участке?

Бороться с назойливо жужжащими насекомыми на открытом воздухе сложно. В доме главное правило борьбы с ними — не дать проникнуть внутрь. На участке сделать это невозможно, но можно создать некомфортные условия для комаров, чтобы они держались подальше.

Это домашнее средство легко отпугнет всех комаров. Понадобится лимон и одна специя

Перекройте доступ к источникам воды

Комары размножаются в стоячей воде. На поверхность воды самки откладывают яйца, из которых вылупляются личинки, живущие до стадии взросления в воде.

На участке нужно накрыть все ёмкости с водой и не оставлять ни капли воды в вёдрах, садовых лейках и других предметах, на которых может собираться влага. Устраните все протечки в системе полива. Если после дождя на участке образуются лужи, их нужно будет осушать. Идеальный вариант — засыпать углубления, где образуются лужи, песком или грунтом, или полностью выровнять участок.

Следите за чистотой бассейна и искусственного водоёма

Если на участке есть бассейн или самодельный пруд, нужно регулярно менять воду. Если по каким-то причинам делать это невозможно, используйте биопрепараты, которые уничтожают личинок комаров. Есть эффективные микробиологические препараты с живыми бактериями, такие как Комароед БИО, Бактицид, или Ларвиоль-паста. Бактерии, содержащиеся в них, попадая в пищеварительную систему личинок, разрушают её, что приводит к гибели насекомых.

В бассейне регулярно нужно чистить стены и дно. Если из-за непогоды или по другой причине им какое-то время не пользуются, закройте конструкцию тентом.

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Избавляйтесь от травы и кустарников на участке и вокруг него

Высокая трава, сорняки и кусты на участке, вдоль построек и заборов — идеальное местообитания комаров. Убирайте заросли даже в самых отдаленных уголках участка.

Посадите ароматные травы и цветы

Комаров отпугивают некоторые сильные запахи. Посадите на участке растения с сильным и стойким ароматом, такие как лемонграсс, бархатцы, лаванда, жасмин, кошачья мята, базилик, розмарин. Источаемые ими ароматы отпугнут надоедливых насекомых и заставят держаться подальше от вашего участка.

Используйте репелленты

Они бывают натуральными и химическими. У каждого из них своя эффективность и длительность действия. Резкие запахи помогут стать менее заметными для насекомых или отпугнуть их.

Натуральный репеллент легко сделать самому. В баночку с кремом или в ёмкость со спиртом нужно добавить несколько капель эфирного масла чайного дерева, лемонграсса, гвоздики, лаванды, эвкалипта или кедра. Можно использовать ванилин — комарам не нравится его запах. Самодельный репеллент действует, пока не выветрится запах — примерно 1-2 часа.

Если нужна более длительная защита, ее могут предоставить готовые репелленты. Они действуют до 3-4 часов.

Применяйте ловушки

Их можно изготовить самостоятельно или купить. Существует множество различных типов ловушек для комаров, которые работают по разным принципам, например, ультрафиолетовые лампы. Они излучают синий свет, который привлекает комаров. Они летят на него и попадают в контейнер-ловушку или сеть под напряжением.

Фотокаталитические ловушки основаны на другом принципе. Они вырабатывают углекислый газ, который привлекает комаров. Насекомые попадают в ловушку и погибают в ней.

Самая дешёвая, но при этом весьма эффективная ловушка для комаров — это обычная липкая лента.

Используйте фумигаторы

Они более эффективны в помещениях, но на участке их тоже можно применять, например, в беседке. В пластине или жидкости для фумигатора содержится инсектицид, смертельный для комаров. При нагревании он попадает в воздух и насекомое, попавшее в радиус действия прибора, погибает через 15-20 минут.

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Привлекайте естественных врагов комаров

У комаров много врагов, для которых можно попробовать создать на участке комфортные условия. Комары входят в рацион питания птиц, ежей, пауков и полевых мышей. Охотятся на комаров и летучие мыши. За ночь одна летучая мышь способна уничтожить до 100 комаров.

Среди естественных врагов комаров есть и хищные растения — росянка, венерина мухоловка и пузырчатка.

Проведите химическую обработку участка

Если участок находится на берегу реки или озера, или рядом находится лес или болото, бороться обычными способами с комарами бесполезно. Остается только призвать на помощь специалистов, которые обработают территорию инсектицидами. Одновременно с комарами участок будет избавлен как от вредных насекомых, так и от полезных.

Провести обработку инсектицидами можно самостоятельно, но не забудьте использовать при работе с препаратом маску и защитную одежду.

К сожалению, химическая обработка участка даёт временный эффект и через 1-1,5 месяца комары появятся вновь. Борьба с комарами требует комплексного подхода и регулярности. Но лучший способ борьбы с надоедливыми насекомыми – это профилактика. Соблюдение гигиены и поддержание чистоты на участке помогут существенно уменьшить количество комаров.

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