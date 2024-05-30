Почему у клубники чернеет сердцевина цветка? Вот что нужно сделать, чтобы спасти урожай

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Опубликовано: 30.05.2024 11:23 , Обновлено: 30.05.2024

Клубника — одна из самых любимых ягод детей и взрослых. Она есть практически на каждом участке, и каждое лето радует садоводов сочными сладкими ягодами с умопомрачительным запахом. Но иногда у цветов клубники чернеют сердцевины, или они начинают засыхать и опадать. Рассказываем, из-за чего это происходит, и как с этим бороться.

Причины, по которым чернеет или засыхает сердцевина цветка клубники

Если у клубники центр цветка почернел, то такой цветок уже не даст ягоду. Причин повреждения сердцевины цветков несколько.

Неблагоприятные погодные условия

В мае температура воздуха ещё неустойчива и высока вероятность возвратных заморозков. Они в первую очередь сказываются на самой нежной центральной части цветка – сердцевине. Она под влиянием холода чернеет.

Листья клубники выдерживают похолодание -8°С-10°С, но завязь погибает при температуре ниже -3°С.

Почерневшие цветки плодоносить не будут, поэтому их следует аккуратно обрезать или отщипнуть.

Заморозки существенно влияют на урожайность и могут снизить её на четверть и более, так как плодоносить будут только уцелевшие цветоносы.

Если заморозки затронут корни, погибнет всё растение, и его нужно будет выкопать. Если корень остался неповреждённым и от холодов пострадали листья и цветоносы, то у клубники есть шанс на восстановление.

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Вредители

Почернение сердцевины цветка клубник может произойти из-за вредителей. В первую очередь — из-за земляничного долгоносика. Его ещё называют малинным жуком. Это крошечный жучок длиной от 2 до 3 мм, с серыми чешуйками на спинке.

Обитает вредитель в районах с умеренным климатом, где выращивают клубнику, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Питается листьями, бутонами и цветами этих растений. Самка долгоносика прогрызает отверстие в бутоне и откладывает туда яйцо. Вылупившаяся личинка питается содержимым бутона в течение 1-1,5 месяцев, что приводит к его гибели.

Одна самка долгоносика может погубить до 50 цветоносов клубники.

Зимует земляничный долгоносик в опавшей листве, а весной, когда температура воздуха достигает +18+20°С и ягодные культуры начинают цвести, самки вредителя отправляются откладывать в бутоны яйца.

Признаки поражения цветков долгоносиком:

цветоносы начинают подсыхать, бутоны не раскрываются;

на листьях и лепестках цветов появляются небольшие дырочки;

сердцевина цветка чернеет.

Как защитить клубнику от почернения сердцевины цветков

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Защита от похолодания

Клубника в целом хорошо переносит зиму под слоем снега. Если снега нет, то ягодные кусты рекомендуется укрыть опилками, соломой или листьями слоем не менее 10 см.

Весной утепляющий материал с грядки нужно убрать, так как в нём могут остаться личинки насекомых. Весенняя защита цветущих ягодных кустарников от заморозков заключается в следующем:

Дождевание. Нужно постараться защитить первые распустившиеся цветки. Делается это путём дождевания. Процедура не позволяет растению замёрзнуть, так как при замерзании вода испаряется и выделяет при этом тепло. Интересно, что при дождевании сами растения снаружи могут покрыться льдом, но всё равно не замёрзнут.

Задымление. Сено, солому, листья или ветки укладываются на ту сторону, где дым будет попадать на урожай. Сверху можно добавить мох или сырую траву, чтобы сделать дым погуще. Помните, что при разведении костров на участке нужно соблюдать правила безопасности.

Укрытие агроволокном. Если заморозки держатся несколько дней, грядки с клубникой нужно вечером укрывать агроволокном, а утром убирать, чтобы произошло опыление цветков.

Защита от земляничного долгоносика

Вот несколько способов борьбы с этим вредителем:

Сжигание старой листвы осенью. В опавшей листве долгоносик благополучно зимует.

Ручной сбор. Самый простой способ – это ручной сбор жуков и их личинок. Лучше всего делать это утром, когда жуки ещё сонные и малоподвижные. Это поможет уменьшить популяцию жуков.

Привлечение естественных врагов. Используйте естественных врагов долгоносика, таких как хищные насекомые (например, златоглазки) или паразитические осы. Они могут помочь контролировать популяцию жуков. Использование ловушек. Можно использовать специальные ловушки для жуков, например, липучки.

Народные методы. Кусты клубники можно обработать настоем табака, чеснока, горчицы по 200 г на 10 л воды.

Также в раствор можно добавить немного тёртого хозяйственного мыла. Опрыскивают растения раствором каждый вечер.

Биологические пестициды. Существуют биологические средства, которые содержат бактерии или грибы, убивающие жуков. Однако они обычно менее эффективны, чем химические пестициды.

Химические пестициды. Если другие методы не помогают, можно использовать химические пестициды.

Помогает уничтожить долгоносика карбофос — инсектицид и акарицид широкого спектра действия, очень эффективный против вредных насекомых и клещей. Раствором карбофоса (35 г на 10 л воды) нужно опрыскивать кусты клубники во время появления соцветий — примерно за 5 дней до начала цветения. Обработку также можно проводить препаратами «Спарк-био», «Фитоверм», «Агравертин», «Фуфанон» и другими. Но следует помнить, что они могут быть вредными для окружающей среды и человека, поэтому их использование должно быть ограничено и проводиться строго по инструкции.

Профилактические меры. Перекапывайте почву осенью, чтобы уничтожить зимующих жуков, и избегайте избыточного внесения азотных удобрений, так как они могут стимулировать рост растений и привлекать вредителей.

Важно помнить, что борьба с вредителями должна быть комплексной и включать в себя различные методы.

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