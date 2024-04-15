Цветы, пищевая сода и горчичный порошок. Нашли, что еще поможет избавиться от тли на участке

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Опубликовано: 15.04.2024 13:24 , Обновлено: 15.04.2024

Тля — крошечное насекомое, которое питается растительными соками. Большое количество тли способно нанести серьёзный урон посадкам, поэтому начинать борьбу с этим вредителем важно, как только он будет обнаружен.

Какой вред способна нанести тля растениям

Эти насекомые способны быстро размножаться и распространяться. Тля считается одним из самых опасных вредителей для урожая, и вот почему:

Повреждение тканей растений. Тли прокалывают хоботком листья и стебли растений и высасывают их сок. Это приводит к замедлению роста растений, деформации листьев и стеблей, а также снижению урожайности.

Тли прокалывают хоботком листья и стебли растений и высасывают их сок. Это приводит к замедлению роста растений, деформации листьев и стеблей, а также снижению урожайности. Перенос вирусов . Тли являются переносчиками многих вирусных заболеваний растений. Вирусы передаются от одного растения к другому через контакт с тлями. Эти вирусы могут привести к различным заболеваниям, включая желтуху, мозаику и скручивание листьев.

. Тли являются переносчиками многих вирусных заболеваний растений. Вирусы передаются от одного растения к другому через контакт с тлями. Эти вирусы могут привести к различным заболеваниям, включая желтуху, мозаику и скручивание листьев. Появление грибковых инфекций. Тли выделяют сладкую жидкость, называемую медвяной росой, которая привлекает муравьёв и способствует развитию грибковых инфекций на растениях.

Тли выделяют сладкую жидкость, называемую медвяной росой, которая привлекает муравьёв и способствует развитию грибковых инфекций на растениях. Повреждение молодых растений. Тли особенно опасны для молодых растений, поскольку они могут полностью уничтожить их, выпивая все соки.

Тли особенно опасны для молодых растений, поскольку они могут полностью уничтожить их, выпивая все соки. Ухудшение внешнего вида растений. Большое количество вредителей может привести к тому, что листья и стебли растений станут жёлтыми, скрученными и деформированными. Это ухудшает внешний вид растений и снижает их декоративную ценность.

Большое количество вредителей может привести к тому, что листья и стебли растений станут жёлтыми, скрученными и деформированными. Это ухудшает внешний вид растений и снижает их декоративную ценность. Снижение устойчивости растений. Растения, подвергшиеся нападению тли, становятся более уязвимыми для других вредителей и болезней.

Растения, подвергшиеся нападению тли, становятся более уязвимыми для других вредителей и болезней. Распространение спор. Некоторые виды тлей могут распространять споры грибов, вызывающих гниль корней и другие заболевания растений.

Таким образом, тли могут нанести серьёзный ущерб растениям, поэтому важно принимать меры для борьбы с ними на ранних этапах обнаружения вредителя.

Тля обычно прячется на внутренней стороне листьев и на кончиках стеблей, поэтому стоит регулярно рассматривать растения со всех сторон, чтобы вовремя обнаружить нежелательных гостей.

Как избавиться от тли специальными средствами

Эффективные магазинные средства для борьбы с тлями, которые без труда можно найти в цветочных магазинах — это «Актара», «Фитоверм», «Биотлин», «Карбофос» и другие инсектицидные препараты. Они могут быть как биологическими, так и химическими.

[info_b]Важно: готовить раствор для обработки растений нужно строго по инструкции и обязательно использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и маску).[/info_b]

При обработке инсектицидами овощных и ягодных культур нужно обращать внимание на время, через которое урожай можно будет употреблять в пищу. Для цветов и декоративных растений этот параметр не обязателен. Удаление тли ручным способом

Этот вариант борьбы с тлями сработает, если насекомые только появились на участке. Поражённые вредителем листья и верхушки стеблей нужно срезать, сложить в пакет и утилизировать. Выбрасывать срезанные растения за пределами участка нельзя — так вы поможете тлям распространиться дальше.

Если насекомых совсем немного, можно смыть их водой, но есть вероятность, что они не погибнут.

Липкие ловушки

Можно развесить на участке любые липкие ленты, но они помогают только от крылатой тли.

Народные средства борьбы с тлёй

Борьба с этим вредителем велась задолго до появления промышленных инсектицидных препаратов. Если количество тли не очень большое, справиться с ней можно подручными народными средствами. В основном борьба с тлями заключается в опрыскивании заражённых растений. Проводить обработку лучше ранним утром или поздним вечером, когда нет яркого солнца. Опрыскивать листья и побеги растений необходимо со всех сторон.

Обработка растений зелёным мылом, дегтярным или хозяйственным

Эффективнее обработать заражённые части растений зелёным (калийным) мылом. Оно состоит из воды, натуральных жиров и растительных масел, и используется для борьбы с насекомыми-вредителями. Препарат нужно развести водой в нужных пропорциях и опрыскать или вымыть полученным раствором заражённые растения.

[info_b]Важно: зелёное мыло используют только для обработки наземной части растений. Использовать раствор нужно сразу, так как хранить его нельзя.[/info_b]

Из-за натурального состава зелёное мыло нетоксично и безвредно для людей, животных и растений. Если нет возможности использовать зелёное мыло, его можно заменить дегтярным или хозяйственным.

Примерный состав раствора:

100 г мыла;

1 литр воды (тёплой или горячей);

200 мл растительного масла.

Полученную массу нужно растворить в 10 литрах воды и опрыскать заражённые растения.

Настой горчичного порошка

Растворите 100 г горчичного порошка в 1 литре тёплой воды и оставьте настаиваться на 1-2 дня. Затем процедите раствор через марлю и опрыскайте поражённые растения.

Зольный раствор

Добавьте в 5 литров воды стакан золы, перемешайте и оставьте настаиваться на ночь. Затем процедите раствор через марлю и опрыскайте растения.

Цветочные настои

Опытные огородники для борьбы с тлёй применяют настои на основе цветов, запах которых неприятен насекомым: полыни, пижмы, одуванчика, тысячелистника, ромашки и конского щавеля. 400-500 г свежих цветов и зелени нужно залить 5 литрами воды и довести до кипения. Отвар должен постоять в тёмном месте два дня. Затем им можно опрыскивать поражённые тлёй растения.

Отвар чистотела

Сложите 400-500 г свежего чистотела, нарезанного крупно, в ёмкость и добавьте 5 л горячей воды. Оставьте на несколько часов, затем добавьте столовую ложку любого мыла и перемешайте. Процедите отвар через марлю и опрыскайте поражённые растения. Обработку нужно будет повторить через несколько дней.

Для приготовления настоя подойдёт и высушенный чистотел. Его потребуется 100 г.

Луково-чесночный отвар

Многие огородники считают его самым эффективным народным средством от тли. Для отвара необходимо залить 10 литрами воды 600 - 800 г чеснока и 3 луковицы среднего размера с шелухой, и варить 25-30 минут. Затем нужно дать отвару остыть, процедить, разбавить водой в соотношении 1:10 и обработать поражённые тлёй растения.

Раствор пищевой соды

Добавьте в 10 литров воды 5-6 столовых ложек соды, сколько же растительного масла и жидкого мыла. Тщательно размешайте раствор и опрыскайте растения.

В 10 литров воды добавьте по 5 столовых ложек соды, жидкого мыла и растительного масла. Хорошо всё перемешайте и опрыскайте растения.

Хищники

Тлями питается множество хищников, таких как божьи коровки, златоглазки, пауки и мелкие птицы.

Создайте на участке благоприятные условия для хищников, и они будут очищать территорию от насекомых-вредителей.

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